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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 21:52 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
1554
4

Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину

«Шахтер» в ближайшее время может подписать защитника

12 января 2023, 21:52 | Обновлено 12 января 2023, 21:54
1554
4
Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий близок к возвращению в УПЛ. Сообщается, что в ближайшее время его может подписать донецкий «Шахтер».

По информации источника, Ракицкий уже согласовал личный контракт с «горняками». Игрок может присоединиться к команде на их тренировочном сборе в турецкой Анталии.

33-летний Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2009-го по 2019 год и провел в составе донецкой команды 326 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 31 ассист. В январе 2019 года Ярослав перешел в «зенит». После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Ракицкий покинул клуб страны-агрессора и подписал контракт с ФК «Адана Демирспор».

Однако, контракт украинского защитника с турецким клубом был досрочно расторгнут в декабре 2022 года и сейчас украинец является свободным агентом.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Адана Демирспор свободный агент
Источник Террикон
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104187471507033305378#google
в ЗСУ?) де там вася сепар і всі інші наші "звьозди" ?)
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0
Gargantua
это повышает шансы Динамо и Днепра
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0
Иван Иванов
Возвращение блудного сына!
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