Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий близок к возвращению в УПЛ. Сообщается, что в ближайшее время его может подписать донецкий «Шахтер».

По информации источника, Ракицкий уже согласовал личный контракт с «горняками». Игрок может присоединиться к команде на их тренировочном сборе в турецкой Анталии.

33-летний Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2009-го по 2019 год и провел в составе донецкой команды 326 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 31 ассист. В январе 2019 года Ярослав перешел в «зенит». После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Ракицкий покинул клуб страны-агрессора и подписал контракт с ФК «Адана Демирспор».

Однако, контракт украинского защитника с турецким клубом был досрочно расторгнут в декабре 2022 года и сейчас украинец является свободным агентом.