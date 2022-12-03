Ракицкий расторг контракт с турецким клубом

Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором». Об этом сообщил сам футболист у себя в Инстаграме.

Ракицкий подписал контракт с «Адана Демирспором» в июле текущего года. Соглашение было рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Причины досрочно прекращения сотрудничества не известны.

В составе «Адана Демирспора» Ракицкий принял участие в 9 матчах во всех турнирах и отличился 1 ассистом.