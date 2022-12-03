Турция03 декабря 2022, 14:08 |
1833
2
Ракицкий расторг контракт с турецким клубом
Защитник выступал за «Адана Демирспор» менее полгода
03 декабря 2022, 14:08 |
1833
2
Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором». Об этом сообщил сам футболист у себя в Инстаграме.
Ракицкий подписал контракт с «Адана Демирспором» в июле текущего года. Соглашение было рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Причины досрочно прекращения сотрудничества не известны.
В составе «Адана Демирспора» Ракицкий принял участие в 9 матчах во всех турнирах и отличился 1 ассистом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2022, 13:25 0
Когда тактика – это хорошо, но и про внешний вид забывать не стоит
Бокс | 03 декабря 2022, 06:14 5
Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне
Футбол | 03.12.2022, 09:39
Футбол | 02.12.2022, 18:58
Футбол | 03.12.2022, 05:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
пофик на кротовского сепара
Правильно! Пусть там определятся, за кого они. А пока можно и в Кривбассе поиграть.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.12.2022, 21:52 28
01.12.2022, 21:35
01.12.2022, 20:49 3
01.12.2022, 22:11
01.12.2022, 23:45 1
01.12.2022, 18:56 35
01.12.2022, 19:54 4
02.12.2022, 23:02 17