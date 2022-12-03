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  4. Ракицкий расторг контракт с турецким клубом
Турция
03 декабря 2022, 14:08 |
1833
2

Ракицкий расторг контракт с турецким клубом

Защитник выступал за «Адана Демирспор» менее полгода

03 декабря 2022, 14:08 |
1833
2
Ракицкий расторг контракт с турецким клубом
ФК Адана Демирспор

Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором». Об этом сообщил сам футболист у себя в Инстаграме.

Ракицкий подписал контракт с «Адана Демирспором» в июле текущего года. Соглашение было рассчитано на один год с опцией продления еще на год. Причины досрочно прекращения сотрудничества не известны.

В составе «Адана Демирспора» Ракицкий принял участие в 9 матчах во всех турнирах и отличился 1 ассистом.

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Ярослав Ракицкий Адана Демирспор расторжение контракта
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Хутин Пуйло
пофик на кротовского сепара
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0
Dar Veter
Правильно! Пусть там определятся, за кого они.   А пока можно и в Кривбассе поиграть.
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-1
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