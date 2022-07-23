Турция23 июля 2022, 18:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
Украинец подписал контракт с клубом «Адана Демирспор»
23 июля 2022, 18:38 |
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Клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с защитником Ярославом Ракицким.
Украинец получил контракт по схеме 1+1. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в «Шахтер», но в итоге подписание контракта сорвалось в последний момент.
32-летний Ракицкий с 2019 по 2022 год играл за «Зенит», однако покинул россию после полномасштабного вторжения в Украину.
Минувший сезон Суперлиги новая команда Ракицкого завершила на 9-м месте.
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