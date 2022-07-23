ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции

Клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с защитником Ярославом Ракицким.

Украинец получил контракт по схеме 1+1. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в «Шахтер», но в итоге подписание контракта сорвалось в последний момент.

32-летний Ракицкий с 2019 по 2022 год играл за «Зенит», однако покинул россию после полномасштабного вторжения в Украину.

Минувший сезон Суперлиги новая команда Ракицкого завершила на 9-м месте.

