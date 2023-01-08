Фиаско Реала, выбор Мудрика, Малиновский – в Марсель, санкции для тимощука
Главные новости за 7 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 января.
1. Реал уступил Вильярреалу. У галактикос не было испанцев в основе
Мадридский «Реал» потерял важные очки в гонке с «Барселоной»
2А. Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков
По правилам Кубка Англии, команды встретятся еще раз на стадии 1/32 финала
2Б. Тоттенхэм и Лестер не без труда вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Клубы АПЛ с трудом доказали свой класс
3А. Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе
Руслан переедет в чемпионат Франции
3Б. Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
За полгода до завершения контракта сумма ниже рыночной стоимости
3В. Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель
Фабрицио Романо уточнил некоторые детали будущего трансфера
4. Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Михаил ответил на вопрос в Instagram
5А. Поклюка-2023. Йоханнес Бё выиграл гонку преследования с большим отрывом
Лучшим из украинцев стал Артем Тищенко
5Б. Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
В сингл-миксте побегут Артем Тищенко и Анастасия Меркушина
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом
Экс-вингер «Шахтера» и «Металлиста» стал свободным агентом
6Б. Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Бразилец планирует продолжить карьеру в Греции
7. Марта Костюк уступила на старте квалификации второго турнира в Аделаиде
Украинка не смогла пробиться в основную сетку
8. Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Артем Бондаренко входит в сферу интересов клуба АПЛ
9. ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
Бывший игрок сборной Украины де-юре попал под санкции
10. Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Список, в котором отныне есть Лионель Месси, но уже вряд ли окажется Криштиану Роналду…
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