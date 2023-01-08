Фиаско Реала, выбор Мудрика, Малиновский – в Марсель, санкции для тимощука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 января.

1. Реал уступил Вильярреалу. У галактикос не было испанцев в основе

Мадридский «Реал» потерял важные очки в гонке с «Барселоной»

2А. Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков

По правилам Кубка Англии, команды встретятся еще раз на стадии 1/32 финала

2Б. Тоттенхэм и Лестер не без труда вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Клубы АПЛ с трудом доказали свой класс

3А. Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе

Руслан переедет в чемпионат Франции

3Б. Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского

За полгода до завершения контракта сумма ниже рыночной стоимости

3В. Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель

Фабрицио Романо уточнил некоторые детали будущего трансфера

4. Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Михаил ответил на вопрос в Instagram

5А. Поклюка-2023. Йоханнес Бё выиграл гонку преследования с большим отрывом

Лучшим из украинцев стал Артем Тищенко

5Б. Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах

В сингл-миксте побегут Артем Тищенко и Анастасия Меркушина

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон расторг контракт с Интернасьоналом

Экс-вингер «Шахтера» и «Металлиста» стал свободным агентом

6Б. Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу

Бразилец планирует продолжить карьеру в Греции

7. Марта Костюк уступила на старте квалификации второго турнира в Аделаиде

Украинка не смогла пробиться в основную сетку

8. Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера

Артем Бондаренко входит в сферу интересов клуба АПЛ

9. ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет

Бывший игрок сборной Украины де-юре попал под санкции

10. Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч

Список, в котором отныне есть Лионель Месси, но уже вряд ли окажется Криштиану Роналду…