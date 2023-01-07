Марта Костюк уступила на старте квалификации второго турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в квалификации второго турнира в австралийской Аделаиде.

Костюк в двух сетах уступила Шелби Роджерс из СЩА, из-за чего не смогла пробиться в основную сетку.

Аделаида. Первый круг квалификации

Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США, 11) – 3:6, 3:6

Напомним, на предыдущем турнире в Аделаиде Марта дошла до четвертьфинала.