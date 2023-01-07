WTA07 января 2023, 09:57 | Обновлено 07 января 2023, 10:05
201
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Марта Костюк уступила на старте квалификации второго турнира в Аделаиде
Украинка не смогла пробиться в основную сетку
07 января 2023, 09:57 | Обновлено 07 января 2023, 10:05
201
0
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в квалификации второго турнира в австралийской Аделаиде.
Костюк в двух сетах уступила Шелби Роджерс из СЩА, из-за чего не смогла пробиться в основную сетку.
Аделаида. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США, 11) – 3:6, 3:6
Напомним, на предыдущем турнире в Аделаиде Марта дошла до четвертьфинала.
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