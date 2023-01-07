Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч

Требл – это слово, которое вызывает полнейшее благоговение у всех поклонников футбола. Этим термином привычно обозначают победу клуба в рамках одного сезона в трех турнирах: национальном чемпионате, кубке страны и, если мы говорим о Европе, самом престижном континентальном турнире, которым является Лига чемпионов.

Так уж случилось, что треблом именуются именно клубные достижения, но если экстраполировать этот термин на футболистов, то здесь также можно найти три престижных титула, которые игрок способен выиграть на протяжении карьеры (пока еще никому не удавалось сделать это в рамках одного сезона) – это чемпионат мира, Лига чемпионов, а также самый престижный индивидуальный трофей среди исполнителей, который носит название «Золотой мяч».

По состоянию на текущий момент всего девять футболистов в истории могут похвастаться тем, что имеют победы в чемпионате мира, Лиге чемпионов (или ее прародителе Кубке европейских чемпионов), а также завоевывали «Золотой мяч»…

Бобби ЧАРЛЬТОН

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Уотерфорд», «Ньюкасл КБ Юнайтед», «Блэктаун Сити»

Международная карьера: Англия (106 матчей, 49 голов)

Кубок европейских чемпионов: 1968

Чемпионат мира: 1966

Золотой мяч: 1966

Бобби Чарльтон является, пожалуй, величайшим английским футболистом всех времен. За почти двадцать лет, проведенных в родном для него «Манчестер Юнайтед», хавбек пережил очень многое – от злополучной мюнхенской авиакатастрофы, где ему удалось выжить, до первого триумфа «красных дьяволов» на континентальной арене, который произошел в 1968 году, благодаря чему именно «Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, который выигрывал Кубок европейских чемпионов.

В 1966 году Бобби Чарльтон вместе со сборной Англии добыл историческую домашнюю победу на чемпионате мира, и с тех пор она все еще остается единственной в трофейной коллекции «трех львов». Тогда же, в 1966-м, Чарльтона признали лучшим футболистом европейского континента. В борьбе за «Золотой мяч» англичанин лишь на один балл обошел португальца Эйсебио (81 против 80), и это позволило ему в один год выиграть две престижные награды, а спустя еще два сезона стать первым футболистом, который имеет на своем счету «Золотой мяч», а также победы на ЧМ и КЕЧ.

Карьеру игрока Бобби Чарльтон завершил летом 1979 года в австралийском клубе «Блэктаун Сити». Ныне ему 85 лет, а с 1984-го легендарный экс-хавбек является одним из членов совета директоров «Манчестер Юнайтед».

Франц БЕККЕНБАУЭР

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Бавария», «Нью-Йорк Космос», «Гамбург»

Международная карьера: ФРГ (103 матча, 14 голов)

Кубок европейских чемпионов: 1974, 1975, 1976

Чемпионат мира: 1974

Золотой мяч: 1972, 1976

Франца Беккенбауэра большинство футбольных историков называют лучшим защитником в истории, игравшим на позиции последнего защитника, или так называемого либеро. Свою карьеру на юношеском уровне Франц начинал в «Мюнхене 1860», однако первый профессиональный контракт заключил с другим клубом из этого города – «Баварией». Именно в стане «красных» Беккенбауэру удалось стать звездой мирового футбола, а также обзавестись огромным количеством трофеев.

Наиболее значимые успехи в карьере Беккенбауэра пришлись на середину 70-х годов. Началось все с победы сборной ФРГ на Евро-1972, во многом благодаря которой Франц завоевал «Золотой мяч», обойдя в опросе всего на два пункта своих соотечественников Герда Мюллера и Гюнтера Нетцера (81 балл против 79 соответственно). В 1974 году Беккенбауэр и вовсе был близок к космическому результату, сперва выиграв КЕЧ с «Баварией», а затем – чемпионат мира со сборной ФРГ. Однако «Золотой мяч» в том году достался нидерландцу Йохану Кройфу, который обошел Беккенбауэра, ставшего в опросе вторым, на одиннадцать баллов. Что правда, в 1975 и 1976 годах «Бавария» снова добилась побед в КЕЧ, а сборная Западной Германии стала второй на Евро-1976, что и позволило Францу завоевать свой второй «Золотой мяч» в истории (на этот раз защитник в соответствующем опросе аж на 16 пунктов обошел нидерландца Роба Ренсенбринка).

Карьеру игрока Беккенбауэр завершил в клубе из США, где ранее успел попрощаться с большим футболом легендарный бразилец Пеле – «Нью-Йорк Космос». В настоящий момент Францу 77 лет, и он, недолго поработав на тренерском поприще, уже давно отошел в сторону функционерской деятельности. В частности, сейчас Беккенбауэр занимает пост почетного президента «Баварии», на котором находится с ноября 2009 года.

Герд МЮЛЛЕР

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: ТСВ 1861, «Бавария», «Форт-Лодердейл Страйкерс»

Международная карьера: ФРГ (62 матча, 68 голов)

Кубок европейских чемпионов: 1974, 1975, 1976

Чемпионат мира: 1974

Золотой мяч: 1970

Немец Герд Мюллер является одним из величайших бомбардиров в истории мирового футбола. Для «Баварии», которой на клубном уровне он отдал лучшие годы карьеры, и сборной ФРГ этот нападающий был невероятно важен, а потому неудивительно, что Мюллера нередко называли «Бомбардиром нации». Именно Герд стал первым футболистом в истории «Баварии», который получил «Золотой мяч». Произошло это в 1970 году, после феноменального для форварда чемпионата мира в Мексике, на котором западные немцы финишировали третьими, однако Мюллер с 10 забитыми мячами уверенно выиграл бомбардирскую гонку, обойдя и бразильца Жаирзиньо (7 голов), и перуанца Теофило Кубильяса (5 голов), и еще одного представителя «селесао» Пеле (4 гола) вместе с экс-форвардом киевского «Динамо» и советской сборной Анатолием Бышовцем (4 гола).

Мюллеру, как и Беккенбауэру, посчастливилось быть частью величественной «Баварии», которая в середине 70-х годов минувшего века не знала равных на европейском континенте, завоевав три кряду Кубка европейских чемпионов. Окончательно же войти в пантеон избранных, о которых мы сегодня рассказываем, Герду посчастливилось в 1974-м, когда он добавил в свою коллекцию столь заветный триумф на чемпионате мира. Более того, на протяжении 32 лет Мюллер удерживал рекорд по количеству забитых мячей в финальных частях ЧМ (14), пока его сперва не превзошел бразилец Роналдо (15), которого затем опередил немец Мирослав Клозе (16).

К сожалению, Герд Мюллер не дожил до наших дней. Его не стало в августе 2021-го в возрасте 75 лет. В последние годы жизни Мюллер страдал от болезни Альцгеймера и был помещен в дом престарелых…

Паоло РОССИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Ювентус», «Комо», «Виченца», «Перуджа», «Милан», «Верона»

Международная карьера: Италия (48 матчей, 20 голов)

Кубок европейских чемпионов: 1985

Чемпионат мира: 1982

Золотой мяч: 1982

Звезда Паоло Росси ярко вспыхнула в начале 80-х годов минувшего века. Воспитанник «Ювентуса» стал, пожалуй, ключевой фигурой в триумфальном для сборной Италии чемпионате мира-1982 в Испании. На этом турнире Росси с 6 забитыми мячами стал лучшим голеадором, причем два гола форвард забил в полуфинале полякам, а также отличился одним мячом в воротах сборной ФРГ в финале, когда «Лазурная команда» оказалась сильнее соперника – 3:1. Этот успех, по сути, гарантировал Росси победу и в споре за «Золотой мяч» в 1982-м, когда итальянский форвард намного обошел француза Алена Жиресса (115 против 64), финишировавшего вторым.

А вот Кубок европейских чемпионов Росси выиграл с «Ювентусом» уже на финише своей карьеры в стане «Старой синьоры». В сезоне-1984/85 туринский клуб в решающем поединке еврокубка благодаря мячу Мишеля Платини оказался сильнее «Ливерпуля» (1:0), что принесло «Ювентусу» первый в истории этого клуба триумф в КЕЧ (всего «Старая синьора» к нынешнему моменту имеет две победы в КЕЧ/ЛЧ, хотя аж девять раз играла в финалах!). После того Росси ушел в «Милан», где провел всего сезон, а затем отбыл в «Верону», чтобы еще через год завершить карьеру.

Как и Герда Мюллера, Паоло Росси уже нет среди нас… Он скончался на 65-м году жизни, в декабре 2020-го от рака легких.

Зинедин ЗИДАН

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Кан», «Бордо», «Ювентус», «Реал»

Международная карьера: Франция (108 матчей, 31 гол)

Лига чемпионов: 2002

Чемпионат мира: 1998

Золотой мяч: 1998

Зинедину Зидану удалось стать абсолютным лидером и героем сборной Франции на домашнем для «трехцветных» чемпионате мира 1998 года. Он забил всего два мяча на том турнире, однако оба – в финале против Бразилии, который Франция неожиданно выиграла «в одну калитку» (3:0). И это при том, что тот мундиаль начинался для Зинедина в общем-то с проблемами, ведь во втором матче групповой стадии против Саудовской Аравии (4:0), полузащитник был удален с поля…

В 1998-м Зидан, игравший тогда за «Ювентус», стал также чемпионом Италии и финалистом Лиги чемпионов, а потому абсолютно неудивительно, что именно француза назвали лучшим игроком европейского континента, вручив престижный «Золотой мяч» (в этом опросе Зинедин более чем втрое опередил хорвата Давора Шукера – 244 очка против 68). Однако чтобы выиграть Лигу чемпионов французскому хавбеку потребовалось переехать в Испанию, где в рядах «Реала» Зидан все-таки поднял заветный «ушастый» кубок над головой в 2002-м, причем в финальном поединке по традиции вновь-таки отличился забитым мячом – в ворота «Байера» (2:1).

Карьеру футболиста Зидан завершил в 2006 году в «Реале». Впоследствии стал тренером, пройдя через работу с юниорами мадридской команды. Возглавлял «бланкос» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Под руководством Зинедина «Реал» трижды кряду побеждал в Лиге чемпионов. В настоящий момент 50-летний Зидан пребывает без работы, хотя его периодически сватают то в какой-то из клубов, то даже в одну из сборных…

РИВАЛДО

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Паулиста», «Санта-Круз», «Можи-Мирин», «Коринтианс», «Палмейрас», «Депортиво» Ла-Корунья, «Барселона», «Милан», «Крузейро», «Олимпиакос», АЕК Афины, «Бунедкор», «Сан-Паулу», «Кабушкорп», «Сан-Каэтано»

Международная карьера: Бразилия (74 матча, 34 гола)

Лига чемпионов: 2003

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 1999

Выиграть «Золотой мяч» до 1995 года неевропейцу было невозможно из-за существующих правил при определении обладателя награды. Первым футболистом не из Европы, которому удалось взять престижную премию оказался либериец Джордж Веа, после которого в 1997-м «Золотой мяч» достался Роналдо, а в 1999-м – его соотечественнику Ривалдо. Последнее обстоятельство выдалось достаточно неожиданным, так как в 1999-м фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду назывался англичанин Дэвид Бекхэм, который помог «Манчестер Юнайтед» выиграть легендарный требл, но респонденты отдали предпочтение именно Ривалдо, который с «Барселоной» стал чемпионом Испании, а со своей сборной выиграл Кубок Америки. Бразилец набрал 219 голосов, англичанин – 159, а третьим в опросе стал украинец Андрей Шевченко (64 голоса), показавший фантастический результат с «Динамо» (команда Лобановского вышла в полуфинал Лиги чемпионов, и была близка к проходу «Баварии») в сезоне-1998/99.

В 2002 году Ривалдо вместе с Роналдо и партнерами смог снова выйти в финал чемпионата мира, где на этот раз «селесао» обыграли европейцев – сборную Германии со счетом (2:0). А вот стать победителем Лиги чемпионов бразильцу удалось уже в составе «Милана». В 2003 году «россонери» вместе с Андреем Шевченко в составе обыграли в финальном поединке «Ювентус» (0:0, 3:2 – по пенальти), причем весь тот матч Ривалдо провел на скамье запасных, что не помешало ему стать обладателем почетного трофея.

Играть в футбол Ривалдо пытался фактически до последнего. Он поехал зарабатывать деньги по экзотическим клубам и странам, а окончательно повесил бутсы на гвоздь в практически родном для него «Можи-Мирине» в 2015-м, когда ему было уже 43. Интересно, что с 2008 по 2015 годы Ривалдо был президентом «Можи-Мирина», а затем три года выполнял функции советника руководства этого клуба. Ныне бразильцу 50 лет, и он спокойно живет вне большого футбола, не проявляя ни малейшего стремления идти в тренеры.

РОНАЛДИНЬО

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро», «Флуминенсе»

Международная карьера: Бразилия (97 матчей, 33 гола)

Лига чемпионов: 2006

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 2005

Количество прозвищ Роналдиньо – «Волшебник», «Король», «Колдун из Порту-Алегри» - настолько же велико и многогранно, как и талант этого футболиста. Финты, сумасшедший удар, скорость – всеми этими качествами Бог щедро наделил бразильца, который, кажется, использовал свой потенциал даже не на 50%. Если бы Роналдиньо относился бы к футболу настолько серьезно, как это делает Криштиану Роналду, то именно он во времена активной карьеры загребал лопатой «Золотые мячи», предвосхищая те моменты в истории, которые получили название «эпоха Месси и Роналду».

Но даже так Роналдиньо смог достичь многого. В 2002 году он в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира, а спустя три года стал с «селесао» победителем Кубка конфедераций. Также в 2005-м Роналдиньо с «Барселоной» стал чемпионом Испании, и этого в общем-то хватило бразильцу, чтобы выиграть спор у англичан Стивена Джеррарда (142 очка) и Фрэнка Лэмпарда (148 очков) за «Золотой мяч», причем с солидным перевесом, ведь у хавбека «Барселоны» в активе оказалось 255 опросных пунктов. В 2006-м Роналдиньо выиграл с «блаугранас» еще и Лигу чемпионов, благодаря чему навсегда вошел в историю, как один из немногих футболистов, собиравших коллекцию из наиболее ценных трофеев.

После «Барсы» Роналдиньо несколько лет поиграл за «Милан», где стал чемпионом Италии, а затем вернулся на родину. Там «Волшебник» выступал за «Фламенго» и «Атлетико Минейро», затем его занесло в мексиканский «Керетаро», а карьеру он завершил в 2015-м в рядах «Флуминенсе». Ныне Роналдиньо всего-навсего 42 года, он только на пять лет старше Криштиану Роналду, но уже восемь лет как на пенсии, в то время как режимщик-португалец о ней пока даже не думает.

КАКА

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Сан-Паулу», «Милан», «Реал», «Орландо Сити»

Международная карьера: Бразилия (92 матча, 29 голов)

Лига чемпионов: 2007

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 2007

Соотечественника Роналдиньо Кака называли просто – «Золотой мальчик», и этим прозвищем было все сказано. Выходец из достаточно обеспеченной по бразильским меркам семьи каким-то чудом стал профессиональным футболистом. По крайней мере, его карьера отличается от тех, которые являются традиционными для выходцев из этого региона. Кака мог легко стать ученым, медиком или предпринимателем, потому как хорошо учился, но все-таки выбрал футбол.

Карьера Кака также отличается от карьер многих других бразильцев. В отличие от того же Ривалдо или Роналдиньо, этот бразилец никогда не переходил в, мягко говоря, непонятные проекты вроде «Бунедкора» или «Керетаро». Из Бразилии он уезжал в «Милан» уже в статусе чемпиона мира, который добыл на мундиале в Японии и Южной Корее в 2002-м. В Италии Кака в 2007-м выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, после чего легко обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду в опросе на выявление победителя «Золотого мяча». Собственно, Кака стал последним, кто взял эту награду не из пары аргентинец-португалец, которая монополизировала трофей на следующие 11 лет, аж до момента, когда в 2018-м его новым обладателем стал хорват Лука Модрич.

Яркая карьера в «Милане» привела Кака к трансферу в «Реал» за фантастические по тем временам 67 миллионов евро, но в Мадриде у бразильца дела не заладились из-за травм и других неурядиц. В 2013-м хавбек вернулся в «Милан», а уже через год уехал за океан в расположение «Орландо Сити». Там Кака провел три с половиной года, прежде чем в 2017-м повесил бутсы на гвоздь. Ныне ему всего 40 лет, однако экс-гений «селесао» не проявляет никакого желания продолжать оставаться на виду в профессиональном футболе в роли тренера или какой-то другой.

Лионель МЕССИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы: «Барселона», «Пари Сен-Жермен»

Международная карьера: Аргентина (172 матча, 98 голов)

Лига чемпионов: 2006, 2009, 2011, 2015

Чемпионат мира: 2022

Золотой мяч: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

Лионель Месси – всего лишь девятый футболист в истории, выигравший в своей карьере чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Войти в когорту избранных форварду удалось по итогам ЧМ-2022 в Катаре. На своем пятом мундиале Месси оказался на высоте, приведя Аргентину к титулу благодаря серии выдающихся выступлений, конвертировавшихся в семь забитых мячей и три голевые передачи.

Перечислять список наград Месси вряд ли имеет смысл, потому как главные из них без труда смогут перечислить все любители футбола, которые интересуются им на постоянной основе. Но даже вкратце достижения Лионеля выглядят фантастически – четыре победы в Лиге чемпионов, рекордные семь «Золотых мячей», а теперь еще и изюминка на торте в виде триумфа на ЧМ-2022.

P.S. Примечательно, что только двое из девяти перечисленных выше футболистов смогли в своей карьере выиграть еще один очень престижный индивидуальный приз – «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, проводимых под эгидой ассоциаций, входящий в УЕФА. Эти счастливчики – Герд Мюллер и Лионель Месси. Немец завоевывал «Золотую бутсу» дважды – в 1970 и 1972 годах, аргентинец делал это аж шесть раз – в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах.

Если «копать» еще глубже, то можно определить, что Лионель Месси является единственным футболистом в истории, который помимо побед на чемпионате мира, Лиге чемпионов, выигрышей «Золотого мяча» и «Золотой бутсы», признавался еще и лучшим игроком финальной части чемпионата мира. За это игроку также вручается приз, носящий название «Золотой мяч», и его Месси завоевывал в 2014 и 2022 годах.