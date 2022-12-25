Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Француз – фаворит. Зидан может возобновить карьеру за пределами Европы
Франция
25 декабря 2022, 13:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:25
486
0

Француз – фаворит. Зидан может возобновить карьеру за пределами Европы

Французский специалист востребован

25 декабря 2022, 13:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:25
486
0
Француз – фаворит. Зидан может возобновить карьеру за пределами Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан является главным претендентом на вакантный ныне пост главного тренер сборной Бразилии.

В Федерации футбола Бразилии имеется сильное желание видеть 50-летнего Зидана в тренерском кресле пентакампеонов. На пост тренера сборной Бразилии также якобы претендуют Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но кандидатура Зидана находится в приоритете.

Зинедин Зидан находится без работы после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что француз может стать главным тренером «Ювентуса».

По теме:
Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ
Тьяго СИЛВА: «У меня сердце кровью обливается»
Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо
Зинедин Зидан сборная Бразилии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25 декабря 2022, 05:17 0
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре

Кристиан Биловар спас АЕЛ от двух забитых мячей

Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Футбол | 25 декабря 2022, 04:57 3
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году

Звездный польский форвард не сомневается, что ЗМ-2023 возьмет Месси

Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Футбол | 24.12.2022, 18:59
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Футбол | 25.12.2022, 10:10
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Футбол | 25.12.2022, 04:27
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 2
Бокс
ЧУ-2022 по биатлону. Кривонос финишировала первой в гонке преследования
ЧУ-2022 по биатлону. Кривонос финишировала первой в гонке преследования
23.12.2022, 14:59 1
Биатлон
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
23.12.2022, 12:36 23
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
23.12.2022, 10:17
Бокс
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
23.12.2022, 14:21 1
Футбол
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности