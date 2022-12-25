Француз – фаворит. Зидан может возобновить карьеру за пределами Европы

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан является главным претендентом на вакантный ныне пост главного тренер сборной Бразилии.

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В Федерации футбола Бразилии имеется сильное желание видеть 50-летнего Зидана в тренерском кресле пентакампеонов. На пост тренера сборной Бразилии также якобы претендуют Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но кандидатура Зидана находится в приоритете.

Зинедин Зидан находится без работы после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что француз может стать главным тренером «Ювентуса».