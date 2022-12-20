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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 15:20 | Обновлено 20 декабря 2022, 15:21
545
0

Источник: Зидан может возглавить Ювентус

Если Дидье Дешам останется тренером сборной Франции, Зинедин вернется в клубный футбол

20 декабря 2022, 15:20 | Обновлено 20 декабря 2022, 15:21
545
0
Источник: Зидан может возглавить Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить футбольный клуб, а не сборную Франции. Это произойдет в том случае, если Дидье Дешам останется рулевым трехцветных.

Сообщается, что Дешам может продлить контракт с Федерацией футбола Франции до лета 2026 года. Если так случится, Зидан будет искать работу в клубном футболе. Он по-прежнему интересен «ПСЖ», также рассматривается вариант с «Ювентусом».

По информации источника, Зидан хочет работать в хорошо структурированном клубе, где он будет иметь все технические полномочия. Поэтому он, к примеру, не возглавил «Манчестер Юнайтед», который несколько раз общался с его агентом.

Зинедин Зидан находится в творческом отпуске с 2021 года, после того как покинул «Реал».

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Дидье Дешам Ювентус Зинедин Зидан сборная Франции по футболу ПСЖ
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Источник L'Equipe
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