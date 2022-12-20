Источник: Зидан может возглавить Ювентус

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить футбольный клуб, а не сборную Франции. Это произойдет в том случае, если Дидье Дешам останется рулевым трехцветных.



Сообщается, что Дешам может продлить контракт с Федерацией футбола Франции до лета 2026 года. Если так случится, Зидан будет искать работу в клубном футболе. Он по-прежнему интересен «ПСЖ», также рассматривается вариант с «Ювентусом».



По информации источника, Зидан хочет работать в хорошо структурированном клубе, где он будет иметь все технические полномочия. Поэтому он, к примеру, не возглавил «Манчестер Юнайтед», который несколько раз общался с его агентом.



Зинедин Зидан находится в творческом отпуске с 2021 года, после того как покинул «Реал».