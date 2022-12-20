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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 20 декабря 2022, 07:44
214
0

Дешам готов продолжить работу в сборной Франции с прицелом на ЧМ-2026

Наставник намерен тренировать сборную не только на Евро-2024, но и на чемпионате мира 2026

20 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 20 декабря 2022, 07:44
214
0
Дешам готов продолжить работу в сборной Франции с прицелом на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам хочет переговоров о продлении контракта до чемпионата мира 2026 года, если его намерены оставить в должности после мундиаля в Катаре.

Контракт Дешама с Федерацией футбола Франции истекает в конце декабря, однако сразу после ЧМ-2022 тренер не захотел обсуждать свое будущее. В то же время глава FFF и президент Франции Эмманюэль Макрон уже изъявили желание сохранить Дешама в команде.

Отмечается, что Дешам намерен тренировать сборную не только на Евро-2024, но и на чемпионате мира 2026.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. При нем команда выиграла ЧМ-2018 и дошла до финала ЧМ-2022, где проиграла Аргентине.

Напомним, Франция стала шестой сборной в истории ЧМ с двумя финалами подряд.

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Источник L'Equipe
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