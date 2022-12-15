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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 07:15 | Обновлено 15 декабря 2022, 07:39
1145
2

Франция – шестая сборная в истории ЧМ с двумя финалами подряд

Команда Дидье Дешама вновь сыграет в решающем матче

15 декабря 2022, 07:15 | Обновлено 15 декабря 2022, 07:39
1145
2
Франция – шестая сборная в истории ЧМ с двумя финалами подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 декабря, сборная Франции в полуфинале чемпионата мира 2022 выяснила отношения с командой Марокко. Голы в исполнении Тео Эрнандеса и Коло Муани принесли действующим чемпионам мира победу со счетом 2:0, а с ней – и путевку в финал.

Французская команда стала шестой сборной в истории мундиалей, которая сыграет в финалах турнира два раза кряду. Ранее это удавалось Италии, Бразилии, Нидерландам, Германии и Аргентине. Впрочем, только итальянцам и бразильцам удавалось ранее защитить чемпионский статус.

Напомним, на ЧМ-2018 Франция в финале со счетом 4:2 переиграла Хорватию.

Финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу
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Источник Squawka
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GloryUkraine
Може все-таки ітілійцям та бразильцям, а не аргентинцям?
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