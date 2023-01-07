Тоттенхэм и Лестер не без труда вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Клубы АПЛ с трудом доказали свой класс
Завершились пять матчей 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии.
С минимальным перевесом 1:0 «Тоттенхэм» дома одолел «Портсмут». «Шпор» спас гол в исполнении Кейна. Также благодаря одному голу «Лестер» на выезде сломил сопротивление «Гиллингема».
Участниками следующей стадии кубкового турнира стали «Саутгемптон», «Престон» и «Ридинг».
Кубок Англии. 1/32 финала
Тоттенхэм – Портсмут – 1:0
Гол: Кейн, 50 (1:0).
Гиллингем – Лестер – 0:1
Гол: Ихеаначо, 56 (0:1).
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 1:2
Голы: Эдуар, 14 (1:0). Уорд-Проуз, 37 (1:1). Армстронг, 68 (1:2).
Престон – Хаддерсфилд – 3:1
Ридинг – Уотфорд – 2:0
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