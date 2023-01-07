Тоттенхэм и Лестер не без труда вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Завершились пять матчей 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии.

С минимальным перевесом 1:0 «Тоттенхэм» дома одолел «Портсмут». «Шпор» спас гол в исполнении Кейна. Также благодаря одному голу «Лестер» на выезде сломил сопротивление «Гиллингема».

Участниками следующей стадии кубкового турнира стали «Саутгемптон», «Престон» и «Ридинг».

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Портсмут – 1:0

Гол: Кейн, 50 (1:0).

Гиллингем – Лестер – 0:1

Гол: Ихеаначо, 56 (0:1).

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 1:2

Голы: Эдуар, 14 (1:0). Уорд-Проуз, 37 (1:1). Армстронг, 68 (1:2).

Престон – Хаддерсфилд – 3:1

Ридинг – Уотфорд – 2:0