Англия08 января 2023, 04:11 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
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Тоттенхэм – Портсмут – 1:0. Кейн – герой шпор. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
08 января 2023, 04:11 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
34
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В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Портсмутом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».
Кубок Англии. 1/32 финала
Тоттенхэм – Портсмут – 1:0
Гол: Кейн, 50 (1:0).
Смотрите видеообзор матча:
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тоттенхэм.
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