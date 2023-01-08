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Англия
08 января 2023, 04:11 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
34
0

Тоттенхэм – Портсмут – 1:0. Кейн – герой шпор. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2023, 04:11 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
34
0
Тоттенхэм – Портсмут – 1:0. Кейн – герой шпор. Видео голов и обзор матча
Twitter. Гарри Кейн

В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Портсмутом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Портсмут – 1:0

Гол: Кейн, 50 (1:0).

Смотрите видеообзор матча:

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тоттенхэм.
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Тоттенхэм Портсмут Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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