В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Портсмутом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Портсмут – 1:0

Гол: Кейн, 50 (1:0).

Смотрите видеообзор матча: