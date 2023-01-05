Тоттенхэм - Портсмут. Прогноз и анонс на матч

7 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Портсмутом». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

«Тоттенхэм»

Клуб примерно год играет под руководством Антонио Конте. Итальянец многого добился за это небольшое время. Прежде всего, с ним «шпоры» после долгой паузы вернулись в Лигу чемпионов - придя в команду по ходу прошлого сезона, тренер смог поднять ее на 4-е место в прошлом розыгрыше АПЛ. А осенью, удержав на том же уровне на внутренней арене, сумел выйти в плей-офф главного еврокубка. Но все-таки и сейчас у «Хотспурс» случаются спады. Слабо они начинали после длительной паузы. С «Брентфордом», горя 0-2, Кейн и компания смогли отыграться. Но этот «звоночек» остался не услышанным. После него гранд проиграл на своем поле «Астон Вилле» - в Лондоне подопечные Унаи Эмери забили 2 безответных мяча. Всю злость за провалы вылили на «Кристал Пэлас», разгромив его 4-0.

«Портсмут»

Команда известна, особенно за пределами Великобритании, своими кубковыми успехами. Да, были и 2 чемпионских титула, но они пришлись на послевоенные годы, и это уже помнят только историки. А вот кубок Англии «Помпи» брали в 2008-м... Чтобы через пару лет стать фактически банкротом. Вскоре спасать проект решили сами болельщики, которые через свое объединение несколько лет официально были собственниками проекта. Сейчас у клуба есть полноценные инвесторы, но он и дальше болтается в середине Лиги 1, 3-го дивизиона английского футбола. Более того, не факт, что хотя бы получится повторить результаты прошлого сезона, с итоговым 10-м местом. Но при этом неплохо получается в других форматах. В Кубке Лиги андердог проходил еще в начале сезона «Кардифф». В нынешнем турнире пали «Херефорд» и «МК Донс» - это и дало право поехать в Лондон.

Статистика личных встреч

В сезоне 2009/2010 «Тоттенхэм» дважды обыграл вылетающий «Портсмут» в АПЛ. Но весной «шпоры» в экстра-тайме полуфинала кубка уступили андердогу 0-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы «Тоттенхэма». Ему нужны трофеи, так что дома «Портсмут» Кейн и компания обыграют с форой «-2 гола» с коэффициентом - 1,65 от Parimatch.