Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского

«Марсель» заплатит «Аталанте» 12 миллионов евро плюс бонусы за украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.



Сообщается, что это будет полноценный трансфер, сделка почти завершена. Малиновский согласовал условия личного долгосрочного контракта, трудовое соглашение с французами будет подписано на следующей неделе.



В текущем сезоне Руслан сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Отметим, что соглашение Малиновского с итальянским клубом рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро.