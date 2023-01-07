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  4. Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе
Италия
07 января 2023, 15:57 |
1533
0

Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе

Руслан переедет в чемпионат Франции

07 января 2023, 15:57 |
1533
0
Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

«Марсель» полноценно включился в гонку за трансфером украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Сообщается, что французы достигли личных договоренностей с украинским футболистом, переговоры с руководством бергамасков находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Марсель» хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа.

В текущем сезоне Руслан сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Марсель трансферы Аталанта Руслан Малиновский трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник Twitter
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