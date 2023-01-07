Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе
Руслан переедет в чемпионат Франции
«Марсель» полноценно включился в гонку за трансфером украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
Сообщается, что французы достигли личных договоренностей с украинским футболистом, переговоры с руководством бергамасков находятся на завершающей стадии.
Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что «Марсель» хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа.
В текущем сезоне Руслан сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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