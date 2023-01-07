Источник: Малиновский подпишет контракт с Марселем на следующей неделе

«Марсель» полноценно включился в гонку за трансфером украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.



Сообщается, что французы достигли личных договоренностей с украинским футболистом, переговоры с руководством бергамасков находятся на завершающей стадии.



Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что «Марсель» хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа.



В текущем сезоне Руслан сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.