Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель

«Марсель» заплатит «Аталанте» за украинского полузащитника Руслана Малиновского чуть меньше, чем сообщалось ранее.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что трансфер обойдется французам в 10 миллионов евро, а не в 12 плюс бонусы.

Также сказано, что это будет аренда с обязательным право выкупа, а не полноценный трансфер. «Марсель» получит все права на украинского футболиста только летом.

В ближайшие дни Руслан пройдет медицинское обследование во Франции.

Соглашение Малиновского с итальянским клубом рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро.