Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель
Фабрицио Роман уточнил некоторые детали будущего трансфера
«Марсель» заплатит «Аталанте» за украинского полузащитника Руслана Малиновского чуть меньше, чем сообщалось ранее.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что трансфер обойдется французам в 10 миллионов евро, а не в 12 плюс бонусы.
Также сказано, что это будет аренда с обязательным право выкупа, а не полноценный трансфер. «Марсель» получит все права на украинского футболиста только летом.
В ближайшие дни Руслан пройдет медицинское обследование во Франции.
Соглашение Малиновского с итальянским клубом рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро.
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