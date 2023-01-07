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Италия
07 января 2023, 20:11 |
2333
3

Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель

Фабрицио Роман уточнил некоторые детали будущего трансфера

07 января 2023, 20:11 |
2333
3
Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

«Марсель» заплатит «Аталанте» за украинского полузащитника Руслана Малиновского чуть меньше, чем сообщалось ранее.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что трансфер обойдется французам в 10 миллионов евро, а не в 12 плюс бонусы.

Также сказано, что это будет аренда с обязательным право выкупа, а не полноценный трансфер. «Марсель» получит все права на украинского футболиста только летом.

В ближайшие дни Руслан пройдет медицинское обследование во Франции.

Соглашение Малиновского с итальянским клубом рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро.

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Марсель трансферы Аталанта Руслан Малиновский трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Octopus
Нормальный еще вариант для серьезно деградировавшего игрока
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+1
Gargantua
мой прогноз по карьере Малиновского пессимистический
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+1
Умник
Огонь. Алексис Пайе. 3 команда Франции
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0
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