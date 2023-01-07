Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, ранее работавший в Украине с «Шахтером», хотел бы видеть в английской команде 22-летнего полузащитника «горняков» Артема Бондаренко.

Помимо Бондаренко «чайки» в зимнее трансферное окно хотели бы укрепить позицию центрального защитника, в виду чего в их шорт-лист входят два левоногих центрбека – Николай Матвиенко из «Шахтера» и Алессандро Буонджорно из «Торино».

Оценочная стоимость Бондаренко на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Контракт хавбека с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Бондаренко провел 18 матчей за «горняков», отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.