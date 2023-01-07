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  4. Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
07 января 2023, 12:40 |
3069
8

Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера

Артем Бондаренко входит в сферу интересов клуба АПЛ

07 января 2023, 12:40 |
3069
8
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, ранее работавший в Украине с «Шахтером», хотел бы видеть в английской команде 22-летнего полузащитника «горняков» Артема Бондаренко.

Помимо Бондаренко «чайки» в зимнее трансферное окно хотели бы укрепить позицию центрального защитника, в виду чего в их шорт-лист входят два левоногих центрбека – Николай Матвиенко из «Шахтера» и Алессандро Буонджорно из «Торино».

Оценочная стоимость Бондаренко на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Контракт хавбека с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Бондаренко провел 18 матчей за «горняков», отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Брайтон Роберто Де Дзерби трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Николай Матвиенко Алессандро Буонджорно Торино
Источник The Athletic
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Metalist1925
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+9
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Calm
Крутий гравець.. але трохи тяжкий на ногах
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0
Злий Глобинець
Отакі "робочі конячки" як Бондаренко, зазвичай краще вписуються в командну гру, ніж якісь там Ярмоленки чи Коноплянки.
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-3
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