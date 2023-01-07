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  4. Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Греция
07 января 2023, 18:55 |
7644
4

Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу

Бразилец планирует продолжить карьеру в Греции

07 января 2023, 18:55 |
7644
4
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
ФК Интернасьонал. Тайсон

Бывший полузащитник «Металлиста» и «Шахтера» Тайсон, который сегодня досрочно согласовал расторжение контракта с бразильским «Интернасьоналом», в ближайшее время намерен вернуться в европейский футбол.

В услугах 34-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК, который уже предложил бразильцу полуторалетний контракт.

Главным тренером ПАОКа является 53-летний румын Разван Луческу – сын наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за «Шахтер».

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Источник GaúchaZH
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Комментарии 4
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Mike000000
Тю,он же так в Бразию рвался
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+3
Фанькин кот
Динамка, хватайте пока горячо! Заимеете своего типо "мораеса"
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0
⬆️
Заголовок крутейший. Кликабельный. Надо было ещё добавить - В Бухарест.
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0
Gargantua
нельзя так шутить
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0
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