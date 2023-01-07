Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Бразилец планирует продолжить карьеру в Греции
Бывший полузащитник «Металлиста» и «Шахтера» Тайсон, который сегодня досрочно согласовал расторжение контракта с бразильским «Интернасьоналом», в ближайшее время намерен вернуться в европейский футбол.
В услугах 34-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК, который уже предложил бразильцу полуторалетний контракт.
Главным тренером ПАОКа является 53-летний румын Разван Луческу – сын наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за «Шахтер».
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