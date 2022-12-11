Историческая победа Марокко, успех Франции, у Аргентины проблемы с ФИФА

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 10 декабря.

1А. Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022

Французы в напряженном матче обыграли англичан со счетом 2:1

1Б. Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022

Африканская сборная добралась до полуфинала, не пропустив ни одного мяча от игроков соперников

1В. Определены полуфинальные пары ЧМ-2022

Один неожиданный участник

2. ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Очевидно, последний чемпионат мира для игрока

3А. Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков

Решение будет вынесено во вторник, 13 декабря

3Б. ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков

Нидерланды обвиняют в нарушении одной статьи, Аргентину – в двух

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал покинет пост главного тренера сборной Нидерландов

Специалист анонсировал свой уход

4Б. ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман станет главным тренером сборной Нидерландов

Еще вначале 2022 года был анонсирован приход специалиста в сборную после ЧМ-2022

5. Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина

Гранту Уолу стало плохо в пресс-центре стадиона

6А. Хохфильцен-2022. Симон выиграла персьют, Меркушина заняла 35 место

Только одна украинка вышла на старт гонки преследования

6Б. Хохфильцен-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 12-й

Без Дмитрия Пидручного украинская команда не сумела забежать в топ-10

7. В статусе андердога. Рух сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

Львовский футбольный клуб расписал мировую с польским ФК «Видзев» в товарищеском матче

8. Майкон не хочет возвращаться в Шахтер

Хавбек в настоящий момент на правах аренды выступает за «Коринтианс»

9. Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции

Ангелина проиграла в полуфинале сопернице из Германии

10. 5 тренеров с большими зарплатами, которые не вышли в плей-офф ЧМ-2022

Перед ними ставили задачи и не жалели ради этого денег…