В статусе андердога. Рух сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Рух» и польским ФК «Видзев» Лодзь. Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.

Отметим, что перед матчем букмекеры считали «Видзев» фаворитом встречи, а «Рух» – явным аутсайдером.

Товарищеский матч. 10 декабря

«Видзев» (Польша) – «Рух» (Украина) – 0:0

Отметим, что «Видзев» занимает третье место в текущем сезоне в таблице чемпионата Польши по футболу.