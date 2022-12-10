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10 декабря 2022, 14:20 |
391
0

В статусе андердога. Рух сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

Львовский футбольный клуб расписал мировую с польским ФК «Видзев» в товарищеском матче

10 декабря 2022, 14:20 |
391
0
В статусе андердога. Рух сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши
ФК Рух Львов

В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Рух» и польским ФК «Видзев» Лодзь. Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.

Отметим, что перед матчем букмекеры считали «Видзев» фаворитом встречи, а «Рух» – явным аутсайдером.

Товарищеский матч. 10 декабря

«Видзев» (Польша) – «Рух» (Украина) – 0:0

Отметим, что «Видзев» занимает третье место в текущем сезоне в таблице чемпионата Польши по футболу.

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Источник Sport.ua
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