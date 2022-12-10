В статусе андердога. Рух сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши
Львовский футбольный клуб расписал мировую с польским ФК «Видзев» в товарищеском матче
В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Рух» и польским ФК «Видзев» Лодзь. Игра завершилась со счетом 0:0.
Матч прошел в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.
Отметим, что перед матчем букмекеры считали «Видзев» фаворитом встречи, а «Рух» – явным аутсайдером.
Товарищеский матч. 10 декабря
«Видзев» (Польша) – «Рух» (Украина) – 0:0
Отметим, что «Видзев» занимает третье место в текущем сезоне в таблице чемпионата Польши по футболу.
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