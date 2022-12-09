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Видзев Лодзь
10.12.2022 12:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 01:21 | Обновлено 09 декабря 2022, 01:28
53
2

Рух сыграет благотворительный матч с клубом из Польши

Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» из Лодзи

09 декабря 2022, 01:21 | Обновлено 09 декабря 2022, 01:28
53
2
Рух сыграет благотворительный матч с клубом из Польши
ФК Рух

Львовский «Рух» проведет товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.

Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» Лодзь.

Поединок, который пройдет в субботу, 10 декабря, в 12:00, будет иметь статус благотворительного.

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Источник ФК Рух Львов
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fc_tre_penne
повід звалити всім колективом за кордон
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