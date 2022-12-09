Рух сыграет благотворительный матч с клубом из Польши

Львовский «Рух» проведет товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.

Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» Лодзь.

Поединок, который пройдет в субботу, 10 декабря, в 12:00, будет иметь статус благотворительного.