Товарищеские матчи
10.12.2022 12:00 - : -
Чемпионат мира10 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:21
27
0
Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 декабря в 12:00 товарищеский матч с участием львовской команды
10 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:21
27
0
Львовский «Рух» проводит товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.
Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» Лодзь.
Поединок, который пройдет в субботу, 10 декабря, в 12:00, будет иметь статус благотворительного.
Матч проходит в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.
Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2022, 03:10 0
Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил в словесную перепалку
Футбол | 09 декабря 2022, 23:59 4
Вечером 13 декабря в полуфинале сыграют Аргентина и Хорватия
Футбол | 09.12.2022, 13:55
Футбол | 10.12.2022, 00:15
Бокс | 09.12.2022, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2022, 16:28 13
08.12.2022, 22:01 6
08.12.2022, 11:11 13
09.12.2022, 13:45 3
08.12.2022, 19:21 12
08.12.2022, 17:25 5
08.12.2022, 20:33 4
08.12.2022, 10:31