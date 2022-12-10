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Товарищеские матчи
Видзев Лодзь
10.12.2022 12:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:21
27
0

Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря в 12:00 товарищеский матч с участием львовской команды

10 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:21
27
0
Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Видзев Лодзь

Львовский «Рух» проводит товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.

Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» Лодзь.

Поединок, который пройдет в субботу, 10 декабря, в 12:00, будет иметь статус благотворительного.

Матч проходит в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.

Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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