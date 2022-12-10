Львовский «Рух» проводит товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.

Спарринг-партнером желто-черных станет команда «Видзев» Лодзь.

Поединок, который пройдет в субботу, 10 декабря, в 12:00, будет иметь статус благотворительного.

Матч проходит в поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи.

Видзев Лодзь – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция