5 тренеров с большими зарплатами, которые не вышли в плей-офф ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу – турнир, на успех в котором традиционно возлагается множество надежд в самых разных странах планеты. Многие сборные и их болельщики мечтают добиться главного – победы, которая позволит поднять над головой Кубок мира – трофей, судьбу которого раз в четыре года и разыгрывают самые сильные команды мирового футбола.

Однако перед тем, как устроить пышную фотосессию с Кубком мира, любой сборной и каждому футболисту предстоит пройти весьма непростую дистанцию. Начинается она с квалификации, а в финальной части чемпионата мира первым этапом является групповая стадия, успешное выступление на которой и дает вожделенную путевку в плей-офф.

Безусловно, на ЧМ-2022 стартовало немало команд, которые лишь в самых смелых мечтах ставили перед собой задачу победить. Однако практически любая сборная ехала в Катар с целью как минимум преодолеть первый этап и пройти в плей-офф. Удалось это только 16 коллективам, а остальные 16 уже отбыли домой.

Кто из тренеров команд-неудачниц групповой стадии обошелся своим работодателям дороже всего, так и не выполнив поставленной задачи? Давайте выяснять…

Карлуш Кейруш

Возраст: 69 лет

Гражданство: Португалия

На ЧМ-2022 работал со сборной Ирана (3 матча, 1 победа, 2 поражения)

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Тренерскую карьеру Карлуш Кейруш начал в далеком 1981 году. Длительное время он работал на родине, в том числе тренировал сборную Португалии с 1991 по 1993 годы, но так и не сумел квалифицироваться с этой командой на ЧМ-1994 в США. Впоследствии несколько лет провел в лиссабонском «Спортинге», а также трудился с командами из США, Японии, сборными ОАЭ и Саудовской Аравии.

Впервые вывести своих подопечных на чемпионат мира Карлушу Кейрушу удалось в 2002 году, когда он возглавлял сборную ЮАР. Однако сыграть на турнире в Японии и Южной Корее африканцам пришлось уже под руководством другого наставника, так как португалец из-за разногласий с руководителями федерации оставил свой пост еще до старта турнира.

Правда, успех со сборной ЮАР привлек внимание к Кейрушу со стороны «Манчестер Юнайтед», где Карлуш стал ассистентом легендарного Алекса Фергюсона. В этой роли португалец отработал шесть лет с перерывом на сезон-2003/04, когда принял приглашение самостоятельно возглавить «Реал». Завершить сотрудничество с «Красными дьяволами» во второй раз Кейруша вынудило приглашение от сборной Португалии, которую он вывел на ЧМ-2010, где команда добралась до 1/8 финала, а затем вылетела, что послужило предлогом для расторжения сотрудничества между сторонами.

С 2011 по 2019 годы Кейруш возглавлял сборную Ирана, дважды выводя ту в финальные части чемпионатов мира – в 2014-м и 2018-м. В обоих случаях азиаты завершали выступления после групповой стадии, а Карлуш в конце-концов решил сменить обстановку. Недолго он поработал с национальными командами Колумбии и Египта, причем последнюю так и не сумел вывести на ЧМ-2022. Впрочем, в Катар Кейруш все же поехал – его опять позвали боссы Федерации футбола Ирана, и португалец совершил третью попытку вывести «Персидских леопардов» в плей-офф. Снова неудачную – Иран выиграл один матч, проиграв в двух остальных, и финишировал только третьим в группе, пропустив в 1/8 финала сборные Англии и США.

Отметим, что Карлуш Кейруш зарабатывал в сборной Ирана 1,5 миллиона фунтов в год. После вылета иранцев с ЧМ-2022 опытный португалец заявил об уходе со своей должности…

Эрве Ренар

Возраст: 54 года

Гражданство: Франция

На ЧМ-2022 работал со сборной Саудовской Аравии (3 матча, 1 победа, 2 поражения)

Эрве Ренар является достаточно известным и авторитетным специалистом на международном уровне. Тренерскую карьеру он начал в 1999 году в родной Франции, но очень скоро осознал, что ему интересно работать не только на одном месте, и что он легко готов менять места жительства ради любопытных проектов.

В частности, в какой-то момент Ренар окончательно переквалифицировался из клубного тренера в тренера сборных. Причем основную часть своей карьеры Эрве посвятил работе с африканскими командами, где начинал в 2007 году в качестве ассистента Клода Ле Руа в сборной Ганы. Затем Ренар уже самостоятельно возглавлял национальные команды Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. В перерывах между этим пытался вернуться к ежедневной деятельности в клубах, но ни в «Сошо», ни в «Лилле» особых лавров не снискал.

Впервые поучаствовать в финальной части чемпионата мира Ренару удалось в 2018 году вместе со сборной Марокко. Тогда «Атласские львы» в трех матчах набрали лишь одно очко, проиграв Ирану (0:1) и Португалии, но зато сыграв вничью с испанцами (2:2). В 2019-м Ренар получил приглашение возглавить сборную Саудовской Аравии, с которой квалифицировался на мундиаль в Катаре, причем стартовали на нем «Орлы пустыни» блестяще – с сенсационной победы над Аргентиной (2:1), а французский наставник отметился ярким перформансом в командной раздевалке в перерыве между таймами.

Впрочем, решить задачу по выходу в плей-офф Ренар с саудитами не смог. Азиаты проиграли два оставшихся матча Польше (0:2) и Мексике (1:2), финишировали последними, и отбыли домой уже после группового раунда. Что правда, это вовсе не послужило причиной для завершения сотрудничества между Ренаром и Федерацией футбола Саудовской Аравии. Трудовой договор между сторонами продолжает действовать, как и было согласовано ранее – до лета 2027 года, - а Эрве получает по его условиям около 2 миллионов фунтов в год.

Феликс Санчес Бас

Возраст: 46 лет

Гражданство: Испания

На ЧМ-2022 работал со сборной Катара (3 матча, 3 поражения)

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Тренерская карьера испанца Феликса Санчеса Баса не выглядит настолько впечатляюще, как у Карлуша Кейруша или Эрве Ренара, о которых речь шла чуть выше. Этот специалист никогда на профессиональном уровне не играл в футбол, а в 21 год начал сотрудничество с академией «Барселоны», где на протяжении десяти лет был одним из тренеров команд определенных возрастных групп.

В 2006 году Феликс Санчес Бас отбыл в Катар, где трудоустроился в нашумевшем проекте под названием «Академия Эспайр», откуда со временем получил повышение до главного тренера сборной Катара U-19. С этим коллективом испанец выиграл чемпионат Азии среди юниоров, а впоследствии перешел на должность коуча в сборные U-20 и U-23.

В 2017 году Санчес Бас получил должность главного тренера национальной команды Катара. Впрочем, решить историческую задачу по выводу этой сборной на чемпионат мира в 2018-м испанец не сумел, а потому «Бордовым» пришлось ждать 2022 года, чтобы дебютировать на мундиалях, что стало возможным на правах хозяина первенства.

Несмотря на то, что в 2019 году сборная Катара выиграла Кубок Азии, а также попытки Санчеса Баса хоть как-то улучшить качество комбинационной игры со стороны своих подопечных, на ЧМ-2022 «Бордовые» исключительно разочаровывали. В матче-открытии катарцы проиграли Эквадору (0:2), а Феликс раскритиковал своих подопечных за то, что они не оказались способны выполнить более четырех точных передач подряд. После того Катар проиграл еще и Сенегалу (1:3) с Нидерландами (0:2), финишировав последним в своей группе с «баранкой» в графе набранных очков.

Несмотря на полное фиаско на ЧМ-2022 Санчес Бас, зарабатывающий по 2,5 миллиона фунтов в год, пока сохранил за собой пост главного тренера сборной Катара. Хотя юридически и фактически он может перестать быть коучем «Бордовых» уже 31 декабря, когда у него и подходит к концу трудовой договор с Футбольной ассоциацией Катара.

Роберто Мартинес

Возраст: 49 лет

Гражданство: Испания

На ЧМ-2022 работал со сборной Бельгии (3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

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В бытность футболистом Роберто Мартинес немало поиграл в Англии, где его «отчим домом» фактически стал «Уиган». В 2007-м, когда испанец завершил активные выступления, он принял предложение возглавить «Суонси», который за полтора года вывел из Лиги 1 в Чемпионшип, где «Лебеди» достойно показали себя, а Мартинес получил приглашение вернуться в «Уиган», но уже в качестве наставника.

С 2009 по 2013 годы Роберто работал в стане «Латикс» на уровне английской Премьер-лиги. Три года испанскому наставнику удавалось сохранить для «Уигана» прописку в элите, а в сезоне-2012/13 даже выиграть Кубок Англии, но тогда же команду постигло разочарование – она вылетела в Чемпионшип. После этого Мартинес ушел в «Эвертон», где отработал три года, а затем был уволен за отсутствие прогресса.

Начиная с августа 2016 года Роберто Мартинес являлся наставником сборной Бельгии. Его приход в команду пришелся на расцвет «золотого поколения» футболистов этой страны, а потому болельщики ждали от бельгийцев громких побед. На ЧМ-2018 Бельгия без проблем вышла в плей-офф, где последовательно устранила со своего пути Японию и Бразилию, но в полуфинале уступила Франции (0:1). Максимум, на который удалось забраться подопечным Мартинеса оказалось третье место, за право финишировать на котором Бельгия обыграла Англию (2:0).

На ЧМ-2022 от Бельгии также ждали очень многого. Кто-то считал, что «Красным дьяволам» по силам дойти как минимум до финала, другие ставили на четвертьфинал или полуфинал, но практически все были убеждены – команда Мартинеса будет играть в плей-офф. Но именно этого и не случилось – бельгийцы добыли лишь одну победу (1:0 над Канадой), после чего проиграли Марокко (0:2) и в последнем туре свели к ничьей поединок против Хорватии (0:0).

По неофициальным данным, Мартинес получал на посту главного тренера сборной Бельгии 3 миллиона фунтов в год. Однако после неудачи в Катаре Роберто заявил об освобождении должности и прекращении сотрудничества с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.

Ханс-Дитер Флик

Возраст: 57 лет

Гражданство: Германия

На ЧМ-2022 работал со сборной Германии (3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

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Ханс-Дитер Флик в свое время провел более сотни поединков за мюнхенскую «Баварию», однако после завершения активных выступлений пошел работать тренером на более скромный уровень. Так в его карьере появились «Бамменталь» и «Хоффенхайм», который на то время еще не был командой Бундеслиги, а выступал в четвертом дивизионе немецкого футбола.

В 2006 году Флик и вовсе променял самостоятельный опыт на работу ассистента. Он помогал Йоахиму Леву в национальной сборной Германии в том числе на триумфальном для немцев ЧМ-2014 в Бразилии. Сразу после того мундиаля Флик перешел на должность спортивного директора национальной команды, а летом 2017-го перешел на аналогичную работу в «Хоффенхайм».

В тренерское ремесло Флик вернулся летом 2019 года, когда стал ассистентом Нико Ковача в «Баварии». Дела у хорвата в мюнхенском гранде не заладились довольно быстро, вследствие чего Ханс-Дитер заменил экс-босса у руля команды, и с ходу сделал практически невозможное – вывел «Баварию» из кризиса, и в первом же сезоне взял с ней требл, завоевав титул чемпиона Германии, а также выиграв национальный Кубок и Лигу чемпионов.

В августе 2021 года Флик принял приглашение Немецкого футбольного союза и возглавил сборную Германии. Именно Ханс-Дитер повез немцев на ЧМ-2022 в Катар, и именно с ним «Бундестим» неожиданно оконфузилась уже на стадии группового турнира, когда набрала 4 очка и заняла лишь третье место, пропустив в плей-офф Японию и Испанию.

Интересно, что провал в Катаре не сказался на доверии к Флику со стороны руководства Немецкого футбольного союза. Да и сам Ханс-Дитер не решился расторгать контракт, по условиям которого имеет 5 миллионов фунтов в год, а наоборот, заявил о готовности со сборной Германии добиться на домашнем чемпионате Европы в 2024 году значительно большего, нежели его подопечные показали на катарском мундиале.