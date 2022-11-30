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  4. Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 17:23 |
1103
1

Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана

Вчера команда вылетела с ЧМ-2022

30 ноября 2022, 17:23 |
1103
1
Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

69-летний португальский специалист Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ирана после вылета команды с ЧМ-2022 на групповом этапе. Об этом он сообщил у себя в соцсетях:

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами.

Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо».

Кейруш возглавил сборную Ирана лишь в сентябре текущего года.

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Карлуш Кейруш сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Александр Чернов
Пусть поставят Газзаева или Карпина .Лишь бы свои 
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