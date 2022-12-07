ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик официально сообщил о том, что останется на своем посту как минимум до Евро-2024:

«Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре», – сказал Флик.

Ранее сообщалось о том, что Флика на посту наставника сборной Германии может заменить Томас Тухель.