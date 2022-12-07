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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 21:03 |
555
0

ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии

Об этом сообщил сам наставник Бундестима

07 декабря 2022, 21:03 |
555
0
ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик официально сообщил о том, что останется на своем посту как минимум до Евро-2024:

«Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре», – сказал Флик.

Ранее сообщалось о том, что Флика на посту наставника сборной Германии может заменить Томас Тухель.

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу Евро-2024
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Источник Sport1
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