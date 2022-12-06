Источник: Тухель может заменить Флика у руля сборной Германии
Наставник бундестим не оправдал надежд
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может потерять свою работу после неудачного выступления бундестим на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
«Будущее Ханса-Дитера Флика во главе сборной Германии под вопросом. Основной кандидатом для возможной замены является Томас Тухель», – сказано в сообщении.
Отметим, что Флик возглавил сборную в августе прошлого года. Его контракт действует до лета 2024-го.
Томас Тухель в сентябре был уволен из «Челси», он пока что остается без работы.
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