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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 23:58 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:01
172
0

Источник: Тухель может заменить Флика у руля сборной Германии

Наставник бундестим не оправдал надежд

06 декабря 2022, 23:58 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:01
172
0
Источник: Тухель может заменить Флика у руля сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может потерять свою работу после неудачного выступления бундестим на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

«Будущее Ханса-Дитера Флика во главе сборной Германии под вопросом. Основной кандидатом для возможной замены является Томас Тухель», – сказано в сообщении.

Отметим, что Флик возглавил сборную в августе прошлого года. Его контракт действует до лета 2024-го.

Томас Тухель в сентябре был уволен из «Челси», он пока что остается без работы.

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Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Николо Скира сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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