Тренер Катара: «Наша команда не могла отдать и 4 точных паса подряд»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал поражение от Эквадора (0:2) в первом матче чемпионата мира 2022:

«Я надеюсь, что в следующем поединке мы больше порадуем наших болельщиков. Знаю, что моя команда способна на большее.

Атмосфера была потрясающий, получился настоящий праздник. Очень жаль, что мы не смогли ему соответствовать. Постараемся извлечь уроки из этого матча.

Наши нервы подвели команду. Мы плохо начали матч, а соперник владел полным контролем. Мы не могли отдать и четырех точных пасов подряд!»

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