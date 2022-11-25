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  4. РЕНАР: «Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите. Вы б еще сфоткались!»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 06:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 07:06
338
0

РЕНАР: «Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите. Вы б еще сфоткались!»

Коуч сборной Саудовской Аравии настроил игроков на победу над Аргентиной

25 ноября 2022, 06:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 07:06
338
0
РЕНАР: «Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите. Вы б еще сфоткались!»
Getty Images/Global Images Ukraine, Эрве Ренар

Опубликовано видео, в котором показано, как главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар проводил беседу с игроками в перерыве матча чемпионата мира 2022 против Аргентины (2:1).

Ренар кричал в раздевалке, так как был недоволен игрой футболистов против звездного форварда аргентинцев Лионеля Месси:

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним. Разве вы не чувствуете, что мы способны вернуться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют слабо! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!»

Саудовская Аравия проигрывала после первой половины игры (0:1), а во втором тайме забила два гола за 5 минут и выиграла матч (2:1).

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Источник Sport.ua
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