РЕНАР: «Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите. Вы б еще сфоткались!»

Опубликовано видео, в котором показано, как главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар проводил беседу с игроками в перерыве матча чемпионата мира 2022 против Аргентины (2:1).

Ренар кричал в раздевалке, так как был недоволен игрой футболистов против звездного форварда аргентинцев Лионеля Месси:

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним. Разве вы не чувствуете, что мы способны вернуться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют слабо! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!»

Саудовская Аравия проигрывала после первой половины игры (0:1), а во втором тайме забила два гола за 5 минут и выиграла матч (2:1).