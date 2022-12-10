Чемпионат мира10 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:28
4463
3
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Один неожиданный участник
10 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:28
4463
3
По итогам четырех четвертьфиналов ЧМ-2022 в 1/2 финала турнира вышли Хорватия, Аргентина, Марокко и Франция.
Полуфинальные пары составили Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко. Аргентинцы и хорваты сыграют 13 декабря, а французы и марокканцы - 14 декабря.
Обе встречи начнутся в 21:00.
Самым неожиданным участником полуфиналов является Марокко. Сборная стала первым в истории чемпионатов мира представителем Африки, кому удалось добраться до 1/2 финала.
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Комментарии 3
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Марокко форева
Есть чуйка шо этот финал ЧМ будет идентичен прошлому
,,Один несподіваний учасник'' ... Мені здається Хорватія та Марокко - несподівані учасники пів-фіналу + Хорватія ще мала вилітати проти Японії, не говорячи вже про матч із Бразилією
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