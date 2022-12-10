Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:28
4463
3

Определены полуфинальные пары ЧМ-2022

Один неожиданный участник

10 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:28
4463
3
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам четырех четвертьфиналов ЧМ-2022 в 1/2 финала турнира вышли Хорватия, Аргентина, Марокко и Франция.

Полуфинальные пары составили Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко. Аргентинцы и хорваты сыграют 13 декабря, а французы и марокканцы - 14 декабря.

Обе встречи начнутся в 21:00.

Самым неожиданным участником полуфиналов является Марокко. Сборная стала первым в истории чемпионатов мира представителем Африки, кому удалось добраться до 1/2 финала.

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Полный кошмар. Не судья, а посмешище»
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы верили, что сможем выиграть чемпионат мира»
Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция
ЧМ-2022 по футболу сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Хорватии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина
Футбол | 10 декабря 2022, 11:55 3
Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина
Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина

Гранту Уолу стало плохо в пресс-центре стадиона

Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Футбол | 10 декабря 2022, 22:48 0
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2

Гарри мог стать героем матча

ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Футбол | 10.12.2022, 19:31
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 19:10
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Футбол | 10.12.2022, 06:30
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Марокко форева
Ответить
0
R1d3r
Есть чуйка шо этот финал ЧМ будет идентичен прошлому
Ответить
0
123455432
,,Один несподіваний учасник'' ... Мені здається Хорватія та Марокко - несподівані учасники пів-фіналу + Хорватія ще мала вилітати проти Японії, не говорячи вже про матч із Бразилією
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
09.12.2022, 18:45 4
Футбол
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
10.12.2022, 09:50
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
09.12.2022, 14:17 1
Бокс
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
09.12.2022, 23:35 1
Бокс
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
09.12.2022, 13:45 4
Футбол
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
10.12.2022, 00:15
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности