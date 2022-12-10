Определены полуфинальные пары ЧМ-2022

По итогам четырех четвертьфиналов ЧМ-2022 в 1/2 финала турнира вышли Хорватия, Аргентина, Марокко и Франция.

Полуфинальные пары составили Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко. Аргентинцы и хорваты сыграют 13 декабря, а французы и марокканцы - 14 декабря.

Обе встречи начнутся в 21:00.

Самым неожиданным участником полуфиналов является Марокко. Сборная стала первым в истории чемпионатов мира представителем Африки, кому удалось добраться до 1/2 финала.