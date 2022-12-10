ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков

ФИФА открыла дисциплинарное дело и в отношении сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что ФИФА возбудило дело против аргентинской сборной за слова Месси и Мартинеса в сторону судьи, а также за поведение игроков после финального 11-метрового.

Теперь ФИФА также рассмотрит неспортивное поведение некоторых игроков Нидерландов во время серии пенальти, когда они подходили и что-то выкрикивали своим соперникам, тем самым провоцируя их.

Обе стороны обвиняются в нарушении статьи 12 кодекса ФИФА, которая касается ненадлежащего поведения игроков и официальных лиц. Аргентина также обвиняется в нарушении статьи 16 – там речь идет о безопасности матчей.

К слову, в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу после серии пенальти прошла Аргентина.