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  4. ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 17:15 |
3103
0

ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков

Нидерланды обвиняют в нарушении одной статьи, Аргентину – в двух

10 декабря 2022, 17:15 |
3103
0
ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Все из-за поведения игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА открыла дисциплинарное дело и в отношении сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что ФИФА возбудило дело против аргентинской сборной за слова Месси и Мартинеса в сторону судьи, а также за поведение игроков после финального 11-метрового.

Теперь ФИФА также рассмотрит неспортивное поведение некоторых игроков Нидерландов во время серии пенальти, когда они подходили и что-то выкрикивали своим соперникам, тем самым провоцируя их.

Обе стороны обвиняются в нарушении статьи 12 кодекса ФИФА, которая касается ненадлежащего поведения игроков и официальных лиц. Аргентина также обвиняется в нарушении статьи 16 – там речь идет о безопасности матчей.

К слову, в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу после серии пенальти прошла Аргентина.

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Источник ESPN
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