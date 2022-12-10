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  4. Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:12
5259
8

Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков

Решение будет вынесено во вторник, 13 декабря

10 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:12
5259
8
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Эмилиано Мартинес

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины за слова игроков в адрес судьи, а также их поведения.

Речь идет про заявления Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса в сторону арбитра. Месси сказал, что Лаос не тот судья, который должен быть назначен на такие матчи, а Мартинес назвал Лаоса худшим судьей на ЧМ-2022.

Кроме того, будут рассмотрены инциденты, произошедшие во время матча. Речь идет о неспортивном поведении – хавбек Леандро Паредес умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед игроками сборной Нидерландов после окончания серии пенальти.

Решение будет вынесено уже во вторник, 13 декабря. Отметим, что Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале Мундиаля в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 8
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Mac_Gyver
Важкий матч. Лаос багато свистів, та давав багато карток. Але майже завжди по ділу. Аргентині не треба було пропускати на 102-ї хвилині, замість того щоб висказувати судді. 
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+2
zhyr
Хорвати знають, що робити з танцюристами)))
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+1
Вася Петя
зажрался губошлеп месси на зп в псж, в принципе от предателя барсы, что клялся что никогда из барсы не уйдет, при этом называл рональдо повией, при первом хорошем предложении сбежал, предав клуб что его вырастил. а теперь пережрав бабла начал на судей рот 
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0
DK1961
Просто в очередной раз ЗАНЕСУТ инфантильным, обойдутся штрафами (мизерными). Хотя на самом деле за такое сволочное поведение надо полсборной аргов дисквалифицировать. И в том числе звезданутого месси, который - как и рональдо и им подобные - возомнил себя небожителем. УМЕНИЕ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ И ДОСТОЙНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. А они - подонки. Пусть эту мерзкую стаю обуют хорваты по полной программе!
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0
ass36
ФИФА нечем заняться, какие расследования если даже некого не отпizdili я не пойму, что за шарашкина контора эта фифа. То травмировали морально Швейцарца который Косовец а чё он играет за Швейцарию непонятно но травму получил расследуем а что непонятно.
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-1
Людмила Павловська
Голандці вели себе по свинські, вибігали на поде запасні, штовхалися, В чемпіонаті України було б 5 красних - це точно.  Суддя був слабенький, до Мозуль йому ще далеко.
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-1
Александр Чернокур
Месси давно пора дисквалифицировать 
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-5
donnerwetter
Издевательское празднование  - это ни в какие рамки не вставляется.  Дикари...   Придётся бабки заплатить. Но не Нидерландам, а ФИФА.)
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-7
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