Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины за слова игроков в адрес судьи, а также их поведения.

Речь идет про заявления Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса в сторону арбитра. Месси сказал, что Лаос не тот судья, который должен быть назначен на такие матчи, а Мартинес назвал Лаоса худшим судьей на ЧМ-2022.

Кроме того, будут рассмотрены инциденты, произошедшие во время матча. Речь идет о неспортивном поведении – хавбек Леандро Паредес умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед игроками сборной Нидерландов после окончания серии пенальти.

Решение будет вынесено уже во вторник, 13 декабря. Отметим, что Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале Мундиаля в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.