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  4. Лионель МЕССИ: «Матеу Лаос? Нельзя ставить такого судью на такой матч»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 15:10 |
846
3

Лионель МЕССИ: «Матеу Лаос? Нельзя ставить такого судью на такой матч»

Звездный аргентинец явно недоволен работой Матеу Лаоса

10 декабря 2022, 15:10 |
846
3
Лионель МЕССИ: «Матеу Лаос? Нельзя ставить такого судью на такой матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Матеу Лаос

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал уровень судейства Матеу Лаоса в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против Нидерландов:

«Я очень зол. Думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получится быть честным, ибо меня потом оштрафуют за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню такого матча».

Отметим, что в этом матче Лаос показал 15 желтых карт, а также добавил 10 минут к основному времени, благодаря чему Нидерланды сравняли счет и перевели игру в овертайм и серию пенальти, хотя и проиграли в итоге Аргентине.

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Источник Tyc Sports
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Ярослав 999
Як же достав цей гном
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+2
Gargantua
Лаос это козел который Украину засудил. Забыли уже?
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0
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