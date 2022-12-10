Лионель МЕССИ: «Матеу Лаос? Нельзя ставить такого судью на такой матч»

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал уровень судейства Матеу Лаоса в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против Нидерландов:

«Я очень зол. Думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получится быть честным, ибо меня потом оштрафуют за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню такого матча».

Отметим, что в этом матче Лаос показал 15 желтых карт, а также добавил 10 минут к основному времени, благодаря чему Нидерланды сравняли счет и перевели игру в овертайм и серию пенальти, хотя и проиграли в итоге Аргентине.