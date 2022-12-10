Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после матча 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Нидерландов (2:2, пен. 4:3) раскритиковал и оскорбил главного арбитр матча Антонио Мигеля Матеу Лаоса из Испании:

«Это была сложная игра. Я думал, что мы очень хорошо контролировали игру. Мы повели 2:0, в основном контролировали игру, но судья отдавал им все. Внезапно они провели хороший удар головой, который я не мог видеть. А затем матч перевернулся.

Рефери отдавал им все. Дал 10 минут компенсированного время. Без причины, 10 минут! Он дважды или трижды давал им штрафные удары около штрафной площади. Он просто хотел, чтобы нидерландцы забили, вот и все. Так что, надеюсь, у нас больше не будет этого рефери, потому что он просто бесполезный.

Серия пенальти? Я слышал, как Ван Гал говорил, что в серии пенальти у них будет преимущество, что если мы перейдем к пенальти, то они выиграют. Я думаю, ему нужно держать рот на замке».

Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины. Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.

Антонио Мигель Матеу Лаос раздал за матч 15 желтых карточек (!), а также одну красную карточку Дензелу Дюмфрису после игры.