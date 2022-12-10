Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
Ангелина проиграла в полуфинале сопернице из Германии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 во Франции.
В 1/2 финала украинка, посеянная под вторым номером, уступила Анне-Лене Фридзам из Германии (№146 WTA).
Анже. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:7(6), 3:6
Ранее на этих соревнованиях Ангелина обыграла Клару Таусон и Софию Кенин.
Удачное выступление в Анже позволит Ангелине вернуться в топ-50 мирового рейтинга, где она будет единственной из украинок.
В финале Фридзам сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).
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