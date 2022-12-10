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WTA
10 декабря 2022, 14:13 | Обновлено 10 декабря 2022, 14:14
266
3

Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции

Ангелина проиграла в полуфинале сопернице из Германии

10 декабря 2022, 14:13 | Обновлено 10 декабря 2022, 14:14
266
3
Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 во Франции.

В 1/2 финала украинка, посеянная под вторым номером, уступила Анне-Лене Фридзам из Германии (№146 WTA).

Анже. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:7(6), 3:6

Ранее на этих соревнованиях Ангелина обыграла Клару Таусон и Софию Кенин.

Удачное выступление в Анже позволит Ангелине вернуться в топ-50 мирового рейтинга, где она будет единственной из украинок.

В финале Фридзам сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).

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Источник Sport.ua
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Oleksandr Kelym
Перемагає той спортсмен, який БІЛЬШЕ ПРАГНЕ ПЕРЕМОГИ !І більше перемоги заслуговує......
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0
Александр Ад
Коли в 4 геймі 2 сету,Фредсамка наїхала на суддів,і те піддалися ії тиску,та це ще вплинуло і на Гелю, результат матчу став очевидним.Ще в Гелі в прстих моментах,з'является якась слабкість в руках і вона ледь добивае м'яча до сіткі.А так в цілому гра Гелі сподобалася.Нічого, ще будуть перемоги!.
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0
Santk86
Ангелина не до оценила соперницу и много ошибалась, а немка смогла показать свой лучший теннис. 
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0
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