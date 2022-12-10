Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 во Франции.

В 1/2 финала украинка, посеянная под вторым номером, уступила Анне-Лене Фридзам из Германии (№146 WTA).

Анже. Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:7(6), 3:6

Ранее на этих соревнованиях Ангелина обыграла Клару Таусон и Софию Кенин.

Удачное выступление в Анже позволит Ангелине вернуться в топ-50 мирового рейтинга, где она будет единственной из украинок.

В финале Фридзам сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).