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  4. Калинина пробилась в полуфинал турнира во Франции, переиграв Таусон
WTA
09 декабря 2022, 15:35 |
850
2

Калинина пробилась в полуфинал турнира во Франции, переиграв Таусон

Ангелина добыла победу в двух сетах

09 декабря 2022, 15:35 |
850
2
Калинина пробилась в полуфинал турнира во Франции, переиграв Таусон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 125 во Франции.

В матче 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Клару Таусон из Дании (№132 WTA).

Анже. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 7:6(3), 6:4

Ранее Ангелина переиграла чемпионку Australian Open 2020 Софию Кенин.

Следующей соперницей украинки станет Анна-Лена Фридзам из Германии (№146 WTA).

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Ангелина Калинина Клара Таусон WTA Анже
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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Молодець Гепя, пройшла непросту суперницю, треба боротись за титул.
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+3
Stanislav Matusevych
А хтось зрозумів, чому Таусон перед грою вважалася фаворитом із пристойним відривом? Тому що вона 25-тисячник виграла до того? Дивні якісь кефи були, і реальність це підтвердила. 
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0
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