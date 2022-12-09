WTA09 декабря 2022, 15:35 |
850
2
Калинина пробилась в полуфинал турнира во Франции, переиграв Таусон
Ангелина добыла победу в двух сетах
09 декабря 2022, 15:35 |
850
2
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 125 во Франции.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Клару Таусон из Дании (№132 WTA).
Анже. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 7:6(3), 6:4
Ранее Ангелина переиграла чемпионку Australian Open 2020 Софию Кенин.
Следующей соперницей украинки станет Анна-Лена Фридзам из Германии (№146 WTA).
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Комментарии 2
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Молодець Гепя, пройшла непросту суперницю, треба боротись за титул.
А хтось зрозумів, чому Таусон перед грою вважалася фаворитом із пристойним відривом? Тому що вона 25-тисячник виграла до того? Дивні якісь кефи були, і реальність це підтвердила.
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