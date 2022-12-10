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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 12:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:16
526
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман станет главным тренером сборной Нидерландов

Еще вначале 2022 года был анонсирован приход специалиста в сборную после ЧМ-2022

10 декабря 2022, 12:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:16
526
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман станет главным тренером сборной Нидерландов
Twitter. Рональд Куман

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман будет назначен новым главным тренером сборной Нидерландов. Он вступит в должность в январе 2023 года и заменит Луи ван Гала, с которым не станут продлевать контракт после вылета команды с чемпионата мира-2022 в четвертьфинале.

Контракт Кумана будет действовать до окончания следующего мирового первенства 2026 года.

59-летний Куман выступал за сборную Нидерландов в качестве игрока в течение 11 лет и стал в её составе чемпионом Европы. Он уже работал наставником национальной команды с 2018 по 2020 годы. Под его руководством команда в 20 матчах одержала 11 побед при 5 ничьих и 4 поражениях, вышли в финальную часть чемпионата Европы-2020, где дошли до 1/8 финала плей-офф, а также стали финалистами Лиги наций.

На клубном уровне Куман возглавлял испанские «Барселону» и «Валенсию», английские «Саутгемптон» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», нидерландские «Аякс», ПСВ, АЗ и «Витесс».

Отметим, что еще в апреле 2022 года была информация, что Куман заменит ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов после Мундиаля в Катаре.

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Источник Sport.ua
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