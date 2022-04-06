ОФИЦИАЛЬНО. Куман в 2023-м году возглавит сборную Нидерландов

Футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о том, что бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман возглавит национальную команду.
Куман примет команду 1 января 2023 года, сразу после участия Нидерландов в чемпионате мира. Его контракт будет действовать до лета 2026 года.
Напомним, сейчас с «оранжевой» сборной работает Луи Ван Гал. Ранее он сообщил, что болен раком простаты.
59-летний Рональд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.
Welcome back, @RonaldKoeman! 🧡— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022
✍️ 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝟮𝟬𝟮𝟲
🗞🇳🇱 https://t.co/qW6p5eq8II.#Koeman2026 | @RonaldKoeman
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.