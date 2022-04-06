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ОФИЦИАЛЬНО. Куман в 2023-м году возглавит сборную Нидерландов

На тренерском мостике он сменит больного раком Луи ван Гала

  • 06.04.2022 11:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Куман в 2023-м году возглавит сборную Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о том, что бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман возглавит национальную команду.

Куман примет команду 1 января 2023 года, сразу после участия Нидерландов в чемпионате мира. Его контракт будет действовать до лета 2026 года.

Напомним, сейчас с «оранжевой» сборной работает Луи Ван Гал. Ранее он сообщил, что болен раком простаты.

59-летний Рональд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.

Источник — Sport.ua

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