ОФИЦИАЛЬНО. Куман в 2023-м году возглавит сборную Нидерландов

Футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о том, что бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман возглавит национальную команду.

Куман примет команду 1 января 2023 года, сразу после участия Нидерландов в чемпионате мира. Его контракт будет действовать до лета 2026 года.

Напомним, сейчас с «оранжевой» сборной работает Луи Ван Гал. Ранее он сообщил, что болен раком простаты.

59-летний Рональд Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год.