Чемпионат мира10 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:03
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ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Очевидно, последний чемпионат мира для игрока
10 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:03
3587
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Сборная Португалии на ЧМ-2022 не сумела добраться даже до полуфинала, вылетев в матче 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).
Очевидно, что это пятый и последний чемпионат мира для 37-летнего Криштиану Роналду, который не мог сдержать слез после очередной неудачи на ЧМ.
Португалия при Роналду максимум занимала 4-е место.
Всего Роналду принял участие в пяти чемпионатах мира, на которых провел 22 матча, забил 8 голов и сделал две результативные передачи.
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Это спорт .Кто-то плачет а кто-то смеётся .Полно великих игроков которые не стали чемпионами мира .
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