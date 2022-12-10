ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Сборная Португалии на ЧМ-2022 не сумела добраться даже до полуфинала, вылетев в матче 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

Очевидно, что это пятый и последний чемпионат мира для 37-летнего Криштиану Роналду, который не мог сдержать слез после очередной неудачи на ЧМ.

Португалия при Роналду максимум занимала 4-е место.

Всего Роналду принял участие в пяти чемпионатах мира, на которых провел 22 матча, забил 8 голов и сделал две результативные передачи.