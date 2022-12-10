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  4. ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:03
3587
1

ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Очевидно, последний чемпионат мира для игрока

10 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:03
3587
1
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии на ЧМ-2022 не сумела добраться даже до полуфинала, вылетев в матче 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

Очевидно, что это пятый и последний чемпионат мира для 37-летнего Криштиану Роналду, который не мог сдержать слез после очередной неудачи на ЧМ.

Португалия при Роналду максимум занимала 4-е место.

Всего Роналду принял участие в пяти чемпионатах мира, на которых провел 22 матча, забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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Александр Чернокур
Это спорт .Кто-то плачет а кто-то смеётся .Полно великих игроков которые не стали чемпионами мира .
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