Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех
Другие новости
04 ноября 2022, 07:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:23
925
0

Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех

Главные новости за 3 ноября на Sport.ua

04 ноября 2022, 07:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:23
925
0
Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех
СК Днепр-1

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 ноября.

1. Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Коллектив Мирчи Луческу завершил выступления в Лиге Европы с одним добытым баллом

2A. Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
Днепровская команда начнет евровесну с 1/16 финала

2B. Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций
Форвард «Днепра-1» за 6 матчей группового раунда забил 5 мячей

3. ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира

4A. Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги Европы

4B. Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций

5. ЛУЧЕСКУ: «У нас не было постоянного места для тренировок и стадиона»​
Коуч «Динамо»: «Мы перемещались между Украиной и Польшей дважды в неделю»

6. Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»

7. Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ

8. Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Украинец получает 150 000 фунтов в неделю

9. Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA
Украинско-латвийский дуэт проиграл Дабровски и Олмос

10A. Шахтер – Лейпциг: когда запоминается последнее
Золушка не стала принцессой. Но за попытку все равно спасибо

10B. Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
Блогер Sport.ua – о спурте «канониров» на старте сезона

По теме:
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Футбол | 04 ноября 2022, 06:00 0
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%

7 ноября в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Жорже ЖЕЗУШ: «Наших болельщиков в Кракове было больше, чем у Динамо»
Футбол | 04 ноября 2022, 02:55 1
Жорже ЖЕЗУШ: «Наших болельщиков в Кракове было больше, чем у Динамо»
Жорже ЖЕЗУШ: «Наших болельщиков в Кракове было больше, чем у Динамо»

Наставник «Фенербахче» дал комментарии после победы над киевским «Динамо»

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03.11.2022, 19:45
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 04.11.2022, 02:37
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 03.11.2022, 18:41
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
03.11.2022, 08:52 6
Бокс
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
02.11.2022, 09:55 31
Футбол
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
02.11.2022, 09:20
Теннис
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 7
Бокс
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
02.11.2022, 17:10 10
Футбол
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
03.11.2022, 16:43 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности