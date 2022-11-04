Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 ноября.

1. Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове

Коллектив Мирчи Луческу завершил выступления в Лиге Европы с одним добытым баллом

2A. Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ

Днепровская команда начнет евровесну с 1/16 финала

2B. Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций

Форвард «Днепра-1» за 6 матчей группового раунда забил 5 мячей

3. ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры

Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира

4A. Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера

3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги Европы

4B. Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1

3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций

5. ЛУЧЕСКУ: «У нас не было постоянного места для тренировок и стадиона»​

Коуч «Динамо»: «Мы перемещались между Украиной и Польшей дважды в неделю»

6. Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков

Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»

7. Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе

Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ

8. Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец получает 150 000 фунтов в неделю

9. Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA

Украинско-латвийский дуэт проиграл Дабровски и Олмос

10A. Шахтер – Лейпциг: когда запоминается последнее

Золушка не стала принцессой. Но за попытку все равно спасибо

10B. Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?

Блогер Sport.ua – о спурте «канониров» на старте сезона