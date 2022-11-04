Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех
Главные новости за 3 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 ноября.
1. Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Коллектив Мирчи Луческу завершил выступления в Лиге Европы с одним добытым баллом
2A. Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
Днепровская команда начнет евровесну с 1/16 финала
2B. Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций
Форвард «Днепра-1» за 6 матчей группового раунда забил 5 мячей
3. ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира
4A. Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги Европы
4B. Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций
5. ЛУЧЕСКУ: «У нас не было постоянного места для тренировок и стадиона»
Коуч «Динамо»: «Мы перемещались между Украиной и Польшей дважды в неделю»
6. Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Уникальная развязка произошла в группе с участием итальянского «Лацио»
7. Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ
8. Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Украинец получает 150 000 фунтов в неделю
9. Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA
Украинско-латвийский дуэт проиграл Дабровски и Олмос
10A. Шахтер – Лейпциг: когда запоминается последнее
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10B. Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
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