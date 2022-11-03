Шахтер – Лейпциг: когда запоминается последнее

Наверное, не только у меня было ощущение дичайшего дежавю после просмотра матча «Шахтер» – «Лейпциг». Ну вот почти один в один эта игра, как памятное противостояние двухлетней давности «Шахтера» против гладбахской «Боруссии». Тогда, как мы все помним, ведомая нынешним тренером «Лейпцига» Марко Розе команда из Менхенгладбаха разбила «Шахтер» Луиша Каштру по сумме двух матчей 10:0. Тот самый «Шахтер», который тогда дважды обыграл «Реал».

И в этот раз «горняки» очень достойно смогли сыграть против «королевского клуба». Но вот против команды Розе – снова ступор.

Игру дончан против «Лейпцига» как только не называли. Чаще всего – «матч жизни». Явно преувеличение. Потому что даже после поражения жизнь будет. Для обоих соперников. Но однозначно и то, что от поединка в Варшаве ожидался драйв, нерв и бой. Увы, ничего подобного не получилось. С нашей стороны.

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То, что этот «Лейпциг» выше классом за этот «Шахтер», было очевидно еще накануне их первого матча. Но тогда «быки» были «разобранными». Тедеско очень не вовремя для себя и очень вовремя для украинского чемпиона затеял тактическую революцию. И оказался у разбитого корыта. И без работы.

Сейчас же командой руководит прагматик и романтик в одном «стакане». Высочайший прессинг с последующим давлением через фланги, очень быстрые контратаки – все это и многое другое команда Розе наглядно показала в игре против команды Йовичевича.

И снова, как и два года назад, «Шахтер» ничего не смог противопоставить такой тактике. Как говорится, против лома нет приема.

Хотя, справедливости ради, нужно признать, что, в отличие от команды Каштру, сдавшийся на милость «Боруссии», команда Йовичевича до последнего не выбрасывала белый флаг, надеясь хотя бы на гол престижа.

Но ни гола, ни престижа не получилось. «Шахтер» проиграл, проиграл закономерно, проиграл разгромно, проиграл всухую. Мне кажется, вот это главный «математический» итог поединка. Наша команда оказалась явно слабее немецкой команды. Вот, собственно, и все.

Она оказалась слабее и «Реала». Но благодаря стечению обстоятельств в первом туре, и геройству в «домашнем» поединке против «Мадрида», наш чемпион оказался выше чемпиона Шотландии, с которым поделил очки.

Однако, на мой взгляд, в данном случае можно и нужно вести речь и о эмоциональной составляющей. Эмоции и все, что вокруг их, сопровождали «горняков» на протяжении всей нынешней лигочемпионской кампании. Нынешнюю «оранжево-черную» команду чаще всего сравнивали с командой Де Дзерби – год назад были брошены в «котел» десятки миллионов евро, но «Шахтер» выглядел, в лучшем случае, нейтрально. И занял в итоге последнее место в группе.

«Шахтеру» Йовичевича тоже прогнозировали подобную турнирную участь. И не только скептики, но и реалисты: уж больно сильно поменялась команда по сравнению с прошлым сезоном. Поменялась не в лучшую сторону, потеряв почти весь свой легионерский лоск.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но к чести нынешнего «Шахтера», налета «нейтральности» на нем не было вообще. Это была очень живая команда. Очень настоящая. Она, эта команда, влюбила в себя всю нашу страну.

Очень обидно, что в самый нужный момент эта команда оказалась уязвимой. Сказка закончилась, разбившись о жестокую реальность. Золушка осталась с тыквой, не превратившись в прекрасную принцессу.

Что бы кто ни говорил, но финиш «Шахтера» в группе Лиги чемпионов 2022/2023 получился скомканным. Мы не забудем геройства команды в первых пяти матчах, но и откровенный провал на финише мы тоже долго не забудем. Запоминается ведь последнее.

Этот итог нужно просто принять. Таким, как он есть. И двигаться дальше. Может быть, в плей-офф Лиги Европы «Шахтеру» повезет больше, и он пройдет дальше. Все может быть.

Вместе с тем, за Лигу чемпионов «горняков» тоже нужно поблагодарить: они сделали практически все, что могли. Нельзя на одном задоре выигрывать войну. Нам то этого не знать.

А главное в данном контексте, на мой взгляд, следующее. После вылета из ЛЧ «Шахтер» вряд ли будут меньше любить. Скорее даже наоборот, ведь мелодраматические сюжеты порой задевают сильнее, нежели неуязвимые герои боевиков.

«Шахтер» и в Лиге Европы будет «живой» командой. В этом я ничуть не сомневаюсь. Он вряд ли дойдет до финала, учитывая уровень соперников. Но мы его все равно будет лелеять и поддерживать, как младшего брата. И не будем журить за болезнь роста.

Потому что старший брат, который сейчас на фронте, иначе не может. И именно на фронте сейчас происходит наш главный «матч жизни».

А футбол – всего лишь игра. Хоть и крутая.