Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги Европы
3 ноября состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Команды, выигравшие группы, вышли напрямую в 1/8 финала и будут ожидать своих соперников.
Команды, занявшие вторые места, будут играть в 1/16 финала против команд, которые заняли третьи места в Лиге чемпионов. Они могут стать соперниками донецкого «Шахтера».
Третьи места групп переходят в Лигу конференций, а четвертые – заканчивают свой евросезон.
🏆 Лига Европы 2022/23
Потенциальные соперники Шахтера в 1/16 финала
- ПСВ (Нидерланды)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- Унион Берлин (Бельгия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- Нант (Франция)
- Монако (Франция)
Участники плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ назначено на 7 ноября 2022 года, 14:00 по Киеву.
Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).
6-й тур, 3 ноября
Турнирные таблицы
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