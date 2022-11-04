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Лига Европы
04 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:49
538
0

Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера

3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги Европы

04 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:49
538
0
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Команды, выигравшие группы, вышли напрямую в 1/8 финала и будут ожидать своих соперников.

Команды, занявшие вторые места, будут играть в 1/16 финала против команд, которые заняли третьи места в Лиге чемпионов. Они могут стать соперниками донецкого «Шахтера».

Третьи места групп переходят в Лигу конференций, а четвертые – заканчивают свой евросезон.

🏆 Лига Европы 2022/23

Потенциальные соперники Шахтера в 1/16 финала

  • ПСВ (Нидерланды)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)
  • Унион Берлин (Бельгия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • Нант (Франция)
  • Монако (Франция)

Участники плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ назначено на 7 ноября 2022 года, 14:00 по Киеву.

Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

6-й тур, 3 ноября

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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