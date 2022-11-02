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Англия
02 ноября 2022, 15:12 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:21
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Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?

Блогер Sport.ua – о спурте «канониров» на старте сезона

02 ноября 2022, 15:12 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:21
323
0
Арсенал показывает лучшую игру при Артете. Но хватит ли запаса прочности?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают», – Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему он в начале этого года покинул лондонский «Арсенал» ради перехода в каталонскую «Барселону». Когда конголезец прощался с «Эмирейтс», «Арсенал» располагался на шестом месте в чемпионате Англии. Теперь же, когда Обамеянг решился раскрыть секрет своего англо-испанского вояжа, «канониры» стали лидерами АПЛ и одними из претендентов на чемпионский титул. Лихо, не правда ли?

Упустим слова Обамеянга, в которых между строк читаются критические стрелы в сторону испанского тренера «Арсенала». Чуть менее трех лет понадобилось Артете, чтобы превратить команду, уже много лет являвшейся объектом мемов и насмешек со стороны болельщиков, в реальную силу, способную дать бой главным фаворитам первенства.

До «непобедимых» формата 2003/2004 годов лондонцам еще далеко, тем более, что «Арсенал» уже проиграл в нынешней кампании – «МЮ» на «Олд Траффорд» в начале сентября. Но потенциал у «пушкарей» на этот сезон приличный – клуб пополнился рядом сильных футболистов в межсезонье, команда заиграла так, как того требует тренерский штаб, а главное – «Арсенал», несмотря на трудности и противодействие соперников, достигает результатов и стабильно набирает очки.

Итак, что же изменилось в игре «Арсенала» в сезоне 2022/2023, что команда Артеты возглавляет чемпионскую гонку после четверти сыгранных в лиге матчей и опережает ежегодного фаворита на чемпионство в АПЛ – «Манчестер Сити»?

В прошлых сезонах «Арсенал» был недостаточно хорош в контроле над игрой, из-за чего «канониры» уступали в больших матчах и теряли очки там, где этого с их стороны никто не ждал. Обновленный «Арсенал» стал эффективнее прессинговать, качественнее проводить позиционные ротации в фазе владения, реагировать на пропущенные мячи и удачнее использовать стандартные положения.

Если же углубиться в цифры, то подопечные Артеты значительно улучшили игру в контексте создания голевых возможностей. Недостаточно просто владеть мячом, если нет предпосылок для обострения игры в финальной трети. «Арсенал» Артеты был именно таким, в особенности это касается первой кампании коуча во главе клуба, когда одна из лучших команд в плане владения мячом занимала лишь 13-е место среди всех по количеству проникающих пасов в атаке.

Сейчас 40% ситуаций «Арсенала» во владении неизменно заканчиваются ударами по воротам, хотя еще год назад показатель эффективности атак лондонцев равнялся чуть более 30%. Способствует этому не только налаживание командных взаимодействий, но и профайлы игроков, имеющихся в распоряжении Артеты. К Мартину Эдегору, Букайо Сака и Габриэлю Мартинелли в нынешнем сезоне добавился перебравшийся из «Сити» Габриэл Жезус и воскресший при Артете Гранит Джака, которому три года назад многие прочили уход из клуба после конфликта с экс-тренером Унаи Эмери. Данный подбор игроков, обладающий высоким техническим арсеналом, позволяет «канонирам» использовать вариативность и нешаблонность в фазе атак.

Гранит Джака
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Отдельно следует упомянуть обновленную роль Джаки в построении атак «Арсенала», который получил больше свободы действий от тренера и не ограничен позицией в центре поля. Это, к слову, стало возможным благодаря налаженной системе смены позиций и подстраховки освобождающихся зон. Именно поэтому Артета так хотел видеть в своем коллективе Александра Зинченко, ведь украинец еще при Пепе Гвардиоле в «Сити» часто смещался с позиции левого защитника в центр, давал больше опции для продвижения мяча и страховал партнеров в моменты переходов из обороны в атаку.

Пара экс-форвардов «Арсенала» Обамеянг и Ляказетт могут считать себя большими личностями в футболе и сетовать на недопонимание с Артетой, но Жезус сразу стал ключевым наконечником атак команды и уже сейчас является лидером АПЛ по количеству полученных передач в финальной трети поля. В 11 матчах лиги бразилец выполнил 9 результативных действий (5 голов и 4 ассиста) в сравнении с 7-ю (2 гола и 5 ассистов) годом ранее в Манчестере за тот же временной промежуток.

Ну и наконец, «Арсенал» только 16 октября (!) впервые в сезоне завершил матч с меньшим xG, чем соперник. Примечательно, что лондонцы умудрились его выиграть, одолев в гостях «Лидс» (с xG 0,80 против 2,08). Так что «Арсенал» не только переигрывает оппонентов, но и выцарапывает очки даже в неблагоприятных условиях. 25 голов при xG 19,6 лишний раз свидетельствуют об исключительной эффективности команды в атаке на данном отрезке сезона.

Но атака выигрывает матчи, а титулы выигрывает оборона. И в этом компоненте лондонцы также заметно прибавили. «Арсенал» стал интенсивнее в прессинге, но что еще важнее – именно в этой кампании «пушкари» стали более организованными в общекомандном давлении на соперников, когда все линии действуют сообща и образуют компактно прессингующую единицу на поле.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает второе место по показателю успешного прессинга (33,4%), который рассчитывает соотношение случаев, когда команда овладевает мячом в течение пяти секунд после применения прессинга, и третье место по количеству отборов на чужой половине поля (3,50 в среднем за матч).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В «Арсенале» нет исполнителей экстра-класса как у «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Ко способны делать разницу и быть стабильно результативными на протяжении всего сезона. Но за «Арсенал» играет стабильность и сыгранность состава, который удалось укрепить точечными кадровыми усилениями – и Зинченко в их числе. Хоть украинец и пропустил уже 11 матчей команды из-за травмы, но сезон – долгий, а ротация станет необходимостью уже в декабре-январе, учитывая непрерывные выступления клуба во всех соревнованиях как на внутренней, так и на международной арене.

Именно испытание на прочность на дистанции и станет ответом на вопрос, способен ли этот «Арсенал» одинаково успешно вести борьбу с «Сити» за медали как на ранних, так и на поздних этапах сезона. Первоначальной целью на сезон была первая четверка и место в Лиге чемпионов. «Арсенал» не играл в самом престижном европейском клубном турнире с сезона 2016/2017, когда «канониры» получили в 1/8 финала десять мячей от «Баварии».

Наверняка лондонский клуб попытается в зимнее трансферное окно усилить ротацию, чтобы быть конкурентным на протяжении всего сезона с учетом всех рисков (травмы, игровой спад). Поэтому британская пресса активно сватает в стан «канониров» вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Мудрик – открытие нынешнего сезона в украинском футболе, футболист внес решающий вклад в выступления «горняков» в групповом этапе Лиги чемпионов и уже успел закрепиться в национальной сборной. Взрывной и атлетичный фланговый игрок атаки, способный обыгрывать один в один – игрок такого профиля точно не помешал бы Артете.

Вот только вряд ли «Шахтер» решится продать свой главный актив этой зимой: и высокий ценник в 50 миллионов евро не располагает к переговорам, а ведь он еще и может вырасти, учитывая, что украинский клуб продолжит весной играть в еврокубках.

Вадим АНДРЕЕВ

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Источник Sport.ua
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