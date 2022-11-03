Англия03 ноября 2022, 18:41 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:57
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Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Украинец получает 150 000 фунтов в неделю
03 ноября 2022, 18:41 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:57
5533
2
Стала известна зарплата украинского левого защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».
По данным источника, 25-летний украинец зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Годовая зарплата Зинченко в «Арсенале» составляет 7,8 миллионов фунтов.
Напомним, Зинченко пропустил 8 матчей лондонцев подряд из-за повреждения икроножной мышцы.
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