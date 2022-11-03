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Англия
03 ноября 2022, 18:41 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:57
5533
2

Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец получает 150 000 фунтов в неделю

03 ноября 2022, 18:41 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:57
5533
2
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Стала известна зарплата украинского левого защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

По данным источника, 25-летний украинец зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Годовая зарплата Зинченко в «Арсенале» составляет 7,8 миллионов фунтов.

Напомним, Зинченко пропустил 8 матчей лондонцев подряд из-за повреждения икроножной мышцы.

Недавно Александр вернулся к тренировкам после травмы.

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Источник Sport.ua
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Tasha19
В МС трофеїв навигравав, в Арсеналі грошей заробить)
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+3
Gargantua
после несправедливо низкой зп в Сити хоть заработает нормально
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+3
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