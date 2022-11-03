Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Стала известна зарплата украинского левого защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

По данным источника, 25-летний украинец зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Годовая зарплата Зинченко в «Арсенале» составляет 7,8 миллионов фунтов.

Напомним, Зинченко пропустил 8 матчей лондонцев подряд из-за повреждения икроножной мышцы.

Недавно Александр вернулся к тренировкам после травмы.