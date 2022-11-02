Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом перед матчем Лиги Европы
Александр может сыграть во встрече с «Цюрихом»
Украинский футболист Александр Зинченко вернулся к тренировкам с «Арсеналом»
Сообщается, что Украинец принял участие в тренировке перед матчем ЛЕ с «Цюрихом». До этого украинец занимался по индивидуальной программе.
25-летний футболист пропустил 8 матчей лондонцев подряд из-за повреждения икроножной мышцы.
Матч «Арсенал» – «Цюрих» состоится в четверг. Начало в 22:00 по Киеву.
Несколько дней назад сообщалось, что украинец уже находится на завершающей стадии реабилитации.
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