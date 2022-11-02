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  4. Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом перед матчем Лиги Европы
Англия
02 ноября 2022, 16:45 |
438
0

Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом перед матчем Лиги Европы

Александр может сыграть во встрече с «Цюрихом»

02 ноября 2022, 16:45 |
438
0
Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

Сообщается, что Украинец принял участие в тренировке перед матчем ЛЕ с «Цюрихом». До этого украинец занимался по индивидуальной программе.

25-летний футболист пропустил 8 матчей лондонцев подряд из-за повреждения икроножной мышцы.

Матч «Арсенал» – «Цюрих» состоится в четверг. Начало в 22:00 по Киеву.

Несколько дней назад сообщалось, что украинец уже находится на завершающей стадии реабилитации.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Цюрих Лига Европы
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Источник Football London
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