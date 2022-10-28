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Англия
28 октября 2022, 23:02 | Обновлено 28 октября 2022, 23:06
166
0

Зинченко завершает восстановление. Впрочем, в игру не скоро

Игрок вскоре будет в общей группе «Арсенала»

28 октября 2022, 23:02 | Обновлено 28 октября 2022, 23:06
166
0
Зинченко завершает восстановление. Впрочем, в игру не скоро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко близок к тому, чтобы присоединиться к основной группе «канониров» и полноценно готовиться к официальным матчам.

Сообщается, что 25-летний украинец находится уже на завершающей стадии реабилитации. Зинченко завершает цикл работы по индивидуальной программе под наблюдением медицинского персонала клуба.

Впрочем, источник утверждает, что «канониры» не намерены форсировать процесс возвращения Александра Зинченко на поле, чтобы избежать рецидива повреждения.

На данный момент Зинченко пропустил 7 последних матчей команды Микеля Артеты во всех турнирах из-за травмы икроножной мышцы. Последний раз Александр выходил на поле 1 октября.

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Источник Evening Standard
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