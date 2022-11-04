Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций
3 ноября состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
Команды, выигравшие группы, вышли напрямую в 1/8 финала и будут ожидать своих соперников.
Команды, занявшие вторые места, будут играть в 1/16 финала против команд, которые заняли третьи места в Лиге Европы. Среди них будут соперники «Днепра-1», который финишировал на втором месте группы.
Третьи и четвертые места групп заканчивают свой евросезон.
🏆 Лига конференций 2022/23
Потенциальные соперники Днепра-1 в 1/16 финала
- Буде-Глимт (Норвегия)
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Лудогорец (Болгария)
- Брага (Португалия)
- Шериф (Молдова)
- Лацио (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
- Трабзонспор (Турция)
Участники плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала ЛК назначена на 7 ноября 2022 года, 15:00 по Киеву.
Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЕ).
6-й тур, 3 ноября
Турнирные таблицы
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