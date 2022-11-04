Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1

3 ноября состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

Команды, выигравшие группы, вышли напрямую в 1/8 финала и будут ожидать своих соперников.

Команды, занявшие вторые места, будут играть в 1/16 финала против команд, которые заняли третьи места в Лиге Европы. Среди них будут соперники «Днепра-1», который финишировал на втором месте группы.

Третьи и четвертые места групп заканчивают свой евросезон.

🏆 Лига конференций 2022/23

Потенциальные соперники Днепра-1 в 1/16 финала

Буде-Глимт (Норвегия)

АЕК Ларнака (Кипр)

Лудогорец (Болгария)

Брага (Португалия)

Шериф (Молдова)

Лацио (Италия)

Карабах (Азербайджан)

Трабзонспор (Турция)

Участники плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛК назначена на 7 ноября 2022 года, 15:00 по Киеву.

Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЕ).

6-й тур, 3 ноября

Турнирные таблицы