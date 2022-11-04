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Лига конференций
04 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:07
1005
4

Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1

3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций

04 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:07
1005
4
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

Команды, выигравшие группы, вышли напрямую в 1/8 финала и будут ожидать своих соперников.

Команды, занявшие вторые места, будут играть в 1/16 финала против команд, которые заняли третьи места в Лиге Европы. Среди них будут соперники «Днепра-1», который финишировал на втором месте группы.

Третьи и четвертые места групп заканчивают свой евросезон.

🏆 Лига конференций 2022/23

Потенциальные соперники Днепра-1 в 1/16 финала

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Лудогорец (Болгария)
  • Брага (Португалия)
  • Шериф (Молдова)
  • Лацио (Италия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Трабзонспор (Турция)

Участники плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала ЛК назначена на 7 ноября 2022 года, 15:00 по Киеву.

Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЕ).

6-й тур, 3 ноября

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Макс Максов
Буде прикольно, якщо знов на кіпріотів...) Головне, щоб не Лаціо!
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+1
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adidas777
Тільки на Карабах чи Лаціо!
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0
Mednyj
Тільки не 1/16 фіналу, а плей офф
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0
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