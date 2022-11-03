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Лига конференций
АЗ Алкмар
03.11.2022, FT 2 : 1
Днепр-1
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Лига конференций
03 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:51
1160
17

Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ

Днепровская команда начнет евровесну с 1/16 финала

03 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:51
1160
17
Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Ліга конференцій. 6 тур. Група Е.

«АЗ Алкмаар» - «Днепр-1» - 2:1.

Одгар, 8, Павлидис, 88 - Довбик, 40.

Д. де Вит, 69 - Бузанелло, 59.

«Днепр-1»: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский (Когут, 86), Амаш, Назаренко (Кононов, 89), Довбик.

«АЗ Алкмаар»: Верхюлст - Хациадиакис, Беукема, Деккер (Павлидис, 46), Керкез - Рейндерс (Коопмейнерс, 89), Д. де Вит, Класи (Базур, 89) - Сугавара, Одгар (Лахто, 64), Карлссон (ван Бредероде, 64).

Арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция).

«АЗ-стадион» (Алкмаар, Нидерланды).

АЗ АЛКМААР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Alex86 1
Жаль что не дотянули что  б взять какие-то очки в копилку за ничью, но радует шо увидим еврокубковой весной.
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+1
Pecheneg2004
Как я и писал ранее, если и будет 2:1, то в пользу АЗ.  Глупо было было полагать на выездную победу пердян против сильной команды.  Сегодня еще динама у Фенера на клык возьмет. 
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0
Vytas Meskauskas
В тактике Днепр превосходит Шахтер на голову, нет начало атак с вратаря что бы соперник сразу накрывал, стараются играть вперёд и на встречных курсах в европейский футбол но проблема Украинских команд пропускать на последних минутах при потери мяча
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0
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