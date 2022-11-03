Очередной гол Довбика не помог. Днепр-1 упустил ничью с АЗ

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Ліга конференцій. 6 тур. Група Е.

«АЗ Алкмаар» - «Днепр-1» - 2:1.

Одгар, 8, Павлидис, 88 - Довбик, 40.

Д. де Вит, 69 - Бузанелло, 59.

«Днепр-1»: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский (Когут, 86), Амаш, Назаренко (Кононов, 89), Довбик.

«АЗ Алкмаар»: Верхюлст - Хациадиакис, Беукема, Деккер (Павлидис, 46), Керкез - Рейндерс (Коопмейнерс, 89), Д. де Вит, Класи (Базур, 89) - Сугавара, Одгар (Лахто, 64), Карлссон (ван Бредероде, 64).

Арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция).

«АЗ-стадион» (Алкмаар, Нидерланды).

АЗ АЛКМААР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА