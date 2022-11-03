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Лига конференций
АЗ Алкмар
40 1 : 1
Днепр-1
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Лига конференций
03 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 19:46
4905
12

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Победа позволит команде Александра Кучера напрямую выйти в 1/8 финала

03 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 03 ноября 2022, 19:46
4905
12
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 3 ноября, в нидерландском Алкмааре состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором местный АЗ примет украинский «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

АЗ Алкмаар

Сырные фермеры, занявшие 5 место по итогам прошлого сезона нидерландской Эредивизи, оправдали ярлык фаворита квартета. Им отдали первое место в группе сразу после жеребьевки, и АЗ после пяти туров уверенно лидирует, имея в активе 12 очков. Отрыв от «Днепра-1» составляет всего 2 балла, поэтому предстоящая встреча будет за первое место.

Причем если в Лиге чемпионов первое и второе места выходят в 1/8 финала и разница состоит лишь в том, в какую корзину клуб попадет при жеребьевке плей-офф, то в Лиге конференций разница более существенная. Команда, которая финиширует на первой строчке, выйдет напрямую в 1/8 финала, а вторая позиция позволит сыграть в 1/16 финала.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом круге, в матче первого тура группового этапа, АЗ в гостевом поединке минимально выиграл у «Днепра-1» (1:0), хотя по игре украинский клуб практически ни в чем не уступал более именитому сопернику. В предстоящем матче нидерландцев снова считают фаворитами, тем более их устроит даже ничейных исход.

Днепр-1

Команда Александра Кучера за пять туров Лиги конференций набрала 10 очков из 15 возможных, благодаря чему гарантировала себе еврокубковую весну. Теперь можно постараться взять реванш у АЗ и гарантировать себе место в 1/8 финала. Если днепрянам удастся избежать участи в 1/16, то это позволит им подольше быть сконцентрированными на национальном чемпионате, где подопечные Кучера претендуют на чемпионский титул.

На минувших выходных «Днепр-1» минимально выиграл у одесского «Черноморца» благодаря голу Александра Пихаленка. За 9 сыгранных поединков в чемпионате УПЛ действующие бронзовые призеры набрали 25 очков и единолично лидируют, опережая в турнирной таблице донецкий «Шахтер» на 5 баллов. При этом у «горняков» еще остается игра в запасе.

Кадровая ситуация

Лазарет «Днепра-1» буквально переполнен травмированными игроками. Не смогут принять участие в игре защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, хавбек Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Не до конца понятна ситуация с французом Фаресом Балули, который тоже не поехал на игру с АЗ.

Ориентировочные составы

АЗ Алкмаар: Верхлюст – Керкез, Деккер, Бекема, Хацидиакос, Рейндерс, де Вит, Класи, Карлссон, Одгор, Сугавара.

«Днепр-1»: Валеф – Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Амаш, Логинов, Пихаленок, Назаренко, Довбик.

3 ноября, четверг

АЗ Алкмаар – «Днепр-1»
Алкмаар. Стадион «АФАС». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
АЗ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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прогнозы АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Денис Шаховец АЗ Алкмаар - Днепр-1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 12
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Tom
Бажаю Дніпру1 успішно виступити, тримаємо кулаки за них та надіємося на перемогу у цьому матчі. 
Важко спрогнозувати рахунок, 1:2 від спортюа є найбільш вірогідний.
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+4
DK1961
От Громова и Балули толку мало. А вот потеря Бланко существенная. Все равно - успеха Днепру-1!!!
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+4
vovei
А 0-3 не хотите?
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+1
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dmitriy_kk
Как бы это не хотелось болельщикам, но шансов у Днепра мало. Лейпцигу тоже нельзя было проигрывать, и что они сделали? Разгромной победой прошли дальше. АЗ поставит себе такую же цель, сначало забьет, а потом возможно поставит автобус. Да и к тому же, проиграть на своем поле решающий матч, будет очень унизительно клубу. Поэтому прогнозирую счёт 1:0, или 2:0, посмотрим. Удачи Днепру-1.
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+1
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Remark
Тута или здеся ТБ 2 общий в матче.
АЗ как забивает, так и пропускает. Довольно долгая серия что того, что того. Плюс в добавок еще и Днепр постоянно забивает, тоже не хилая серия.
Ориентировочно счета: результативная ничья (1-1, 2-2) или 4-1.
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0
Pecheneg2004
Если и будет 1:2, то явно не в пользу пердян
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0
FC Liverpool Best!
Швидко ви перевзулись (спочатку прогноз був 1:1)
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0
Злий Глобинець
Згоден з прогнозом редакції. Із трьох наших єврокубкових представників найбільші шанси на перемогу тут, у цьому матчі.
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0
Andrey_1992
1-2 це нанадто, добре буде якщо з Алкмару дніпряни привезуть хоч 1 бал
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0
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