АЗ Алкмаар – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
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В четверг, 3 ноября, состоится поединок 6 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть нидерландский «АЗ Алкмаар» и украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Алкмааре (Нидерланды) но поле «АЗ-стадиона», начало – в 19:45 по Киеву.
Обе команды досрочно гарантировали борьбу в весенней стадии Лиги конференций. Очная встреча решит, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто будет играть за выход туда против одного из неудачников Лиги Европы. Лучшие шансы имеют хозяева, поскольку они опережают «Днепр-1» на два балла. Команды уже встречались между собой в матче первого круга, тогда в напряженном матче победу одержал «АЗ Алкмаар» (1:0).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «АЗ Алкмаар» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.
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