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Лига конференций
АЗ Алкмар
03.11.2022 19:45 - : -
Днепр-1
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Лига конференций
02 ноября 2022, 21:05 |
146
0

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа Лиги конференций

02 ноября 2022, 21:05 |
146
0
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
02 ноября в 20:59 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 3 ноября, состоится поединок 6 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть нидерландский «АЗ Алкмаар» и украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Алкмааре (Нидерланды) но поле «АЗ-стадиона», начало – в 19:45 по Киеву.

Обе команды досрочно гарантировали борьбу в весенней стадии Лиги конференций. Очная встреча решит, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто будет играть за выход туда против одного из неудачников Лиги Европы. Лучшие шансы имеют хозяева, поскольку они опережают «Днепр-1» на два балла. Команды уже встречались между собой в матче первого круга, тогда в напряженном матче победу одержал «АЗ Алкмаар» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «АЗ Алкмаар» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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