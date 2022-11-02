В четверг, 3 ноября, состоится поединок 6 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть нидерландский «АЗ Алкмаар» и украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Алкмааре (Нидерланды) но поле «АЗ-стадиона», начало – в 19:45 по Киеву.

Обе команды досрочно гарантировали борьбу в весенней стадии Лиги конференций. Очная встреча решит, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто будет играть за выход туда против одного из неудачников Лиги Европы. Лучшие шансы имеют хозяева, поскольку они опережают «Днепр-1» на два балла. Команды уже встречались между собой в матче первого круга, тогда в напряженном матче победу одержал «АЗ Алкмаар» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «АЗ Алкмаар» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.