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Лига конференций
АЗ Алкмар
03.11.2022, FT 2 : 1
Днепр-1
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Лига конференций
03 ноября 2022, 21:40 |
2487
1

АЗ Алкмар – Днепр-1 – 2:1. Неудача в Нидерландах. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций

03 ноября 2022, 21:40 |
2487
1
АЗ Алкмар – Днепр-1 – 2:1. Неудача в Нидерландах. Видео голов и обзор матча
АЗ Алкмаар

3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».

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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Йенс Одгор, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 40 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (АЗ Алкмар).
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Источник Sport.ua
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adidas777
Коли немає лави запасних зовсім, складно на щось серйозне розраховувати в Європі.
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