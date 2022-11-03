АЗ Алкмар – Днепр-1 – 2:1. Неудача в Нидерландах. Видео голов и обзор матча

3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».

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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Йенс Одгор, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 40 мин.