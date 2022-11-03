Лига конференций03 ноября 2022, 21:40 |
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АЗ Алкмар – Днепр-1 – 2:1. Неудача в Нидерландах. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций
03 ноября 2022, 21:40 |
2487
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3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».
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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Йенс Одгор, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 40 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (АЗ Алкмар).
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